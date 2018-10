Cómo es la estafa del "clon" de Elon Musk y el Papa Francisco en Twitter

Desde hace ya varios meses se ha denunciado el grave problema que Twitter está teniendo con su seguridad. Diversos bots se están haciendo pasar por personas famosas para engañar a los usuarios comunes y robarles sus datos y criptomonedas. Uno de los nombres más utilizados para realizar estas estafas es el de Elon Musk, quien fue vinculado varias veces a una estafa conocida como "ETH Giveaway", donde los usuarios envían pequeñas cantidades de alguna criptomoneda con la esperanza de recibir muchas más en retorno. La cruda realidad muestra que esas criptomonedas jamás regresan.

Este no es el único caso de apropiación de usuarios famosos. La cuenta oficial del Papa Francisco para promover un sorteo falso de Bitcoin, Twitter se sometió a otra “purga” para detectar y eliminar a todos estos bots de la plataforma. Sobre esto, Musk escribió un tweet en el que afirmaba de forma satírica: “en este punto, quiero ETH incluso si es una estafa”.

I want to know who is running the Etherium scambots! Mad skillz …