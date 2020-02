Cómo es la "estafa de la suegra" que volvió a la Argentina: te roban tus fotos y contactos de WhatsApp

"Me robaron la cuenta de WhatsApp con una estafa", explicó la tuitera especializada en viajes @ViajarOMorir. Resulta que, a través de la red social Twitter, la experta en viajes comentó que cayó en un "cuento del tío" del programa de mensajería instantánea. "Me llegó un wh de mi suegra que decía: “Hola, disculpa por error te envié un SMS con un código de 6 dígitos puedes pasar me lo porfavor?", tuiteó.

Ya existen nuevas alertas sobre una modalidad delictiva que afecta a los usuarios de WhatsApp. Según informan, se está usando una modalidad que abusa del proceso de verificación de cuentas por SMS para tomar control de los usuarios de WhatsApp.

De inmediato reciben un mensaje de un contacto de WhatsApp para que le reenvíen el código y después de unos segundos pierden el control de su WhatsApp a manos de quien envió el mensaje malicioso.

¿Cómo funciona?

Al momento de activar una cuenta nueva, WhatsApp envía un mensaje de texto al teléfono del usuario con un código de verificación de seis dígitos. Con dicho código la aplicación puede certificar que esa persona efectivamente posee el número de teléfono en su poder, lo cual da pie a que se pueda habilitar la cuenta para utilizar el servicio de mensajería.

Los ciberdelincuentes engañan a los usuarios y envían ellos, primero, un enlace de autenticación.

Como WhatsApp no autoriza el servicio de mensajería en más de un dispositivo, en ese momento el usuario real queda sin poder utilizar el servicio con su número de teléfono y el delincuente es el que finalmente tiene acceso.

Estas cuentas luego se usan para efectuar diferentes ataques o estafas digitales.

Forma de protegerse

En cuanto a la protección ante un ataque de este tipo de ataque, Infotechnology informó oportunamente a raíz de nuevos casos en Uruguay que “si uno no se ha dado de alta recientemente, no ha solicitado código de verificación y recibe un mensaje con un código o enlace de verificación, nunca comparta ese código con nadie, ni haga click en ningún enlace, ya que de esta manera estará completando el proceso de alta del atacante”, expresaron las autoridades a medios locales.