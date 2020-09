Cómo es el único rulo que te deja comprar afuera sin "comerte" el cupo de US$ 200 mensuales: es legal y fácil de hacer

La nueva disposición del Banco Central de la República Argentina (BCRA) que incluye los gastos en dólares hechos con tarjeta de crédito o débito dentro del cupo mensual de US$ 200 que cada persona puede adquirir generó dudas en aquellos que contratan servicios digitales a empresas del exterior al igual que a las compras realizadas fuera del país. La preocupación para muchos reside en que ahora las compras en el exterior se vuelven muy caras y además influyen en el límite por mes del dólar “ahorro”, que ahora agrega, además, 35% a cuenta del Impuesto a las Ganancias, llevando el dólar “solidario” a $ 130.

Los argentinos está intentando encontrar nuevas formas de esquivar o minimizar el impacto de estas regulaciones. A la hora de adquirir productos o servicios en el exterior, es posible acceder a maniobras o "rulos" para tener menos costos.

Una de las alternativas que viene ganando fuerza son los sitios de transferencias de saldos digitales "persona a persona" (P2P, por sus siglas en inglés), que permite a un usuario vender sus saldos de PayPal (en dólares) a otro que quiere comprarlo (depositándole pesos). Una de las más usadas en el país es Saldo.com.ar. El sitio permite comprar saldo en diferentes plataformas (no solo PayPal, sino también Skrill, Uphold y otras) a través de pagos en pesos vía PagoFácil o Rapipago. De esta manera, se puede mover saldo a PayPal sin pasar por el mercado de cambios y evitar el 65% de recargo, transferir desde cualquier cuenta bancaria o fintech y redes de cobranzas dinero a una cuenta,}. Además, si luego se realiza una compra en el exterior con PayPal esta no sumará al cupo de US$ 200 mensuales.

Otra de las empresas que viene ganando cancha es Dukascopy, una fintech suiza que permite tener una cuenta virtual en ese país y una tarjeta prepaga. Se trata de un banco digital con sede en varios países y posibilita el registro de cuentas a clientes de todo el mundo y multimoneda (euros, pesos yenes). De esta manera se puede realizar un "rulo" para conseguir dólares digitales y realizar compras.

En la página Saldo.com.ar se envían u$s150 dólares vía PayPal a una cuenta de Dukascopy para comprar 100 euros

En el caso de que se quieran enviar pesos, por $17.400 se consiguen 100 euros o u$s118 (un dólar de 148 pesos, similar al blue)

La tarjeta prepaga, si bien debe tener saldo, es reconocida como crédito en cualquier sitio web

Al operar con ese plástico, no se recurre al mercado de cambios, por lo que no limita el cupo de u$s200

Por otro lado, también se puede optar por una estrategia que utilice monedas extranjeras. Es posible conseguir una cuenta en euros y en bitcoins, por lo que pueden hacerse transacciones en esa cuenta y hasta pagar con tarjetas prepagas. Las más usadas a nivel nacional son Revolut y N26, pese a que sólo se emiten a residentes europeos.

N26 es el primer banco 100% digital en Europa. Al operar directamente desde el teléfono móvil, no se necesita ir al banco ni entrar en ninguna página web. Todo se hace desde su app, aunque se puede ir a su web para registrarse y así hacerlo todo más cómodamente. La tarjeta N26 es la mejor para realizar pagos en el extranjero porque es gratuita y no tiene ningún tipo de comisión. Si bien el banco opera solamente en los países de Europa, hay una forma de usarlo desde Argentina. Antes que nada hay que tramitar el Pasaporte de alguno de los países. Luego, un celular para validar con la aplicación del banco (toma 8 minutos). Alguien que reciba la tarjeta de débito en Europa y no es necesario que sea el titular. Existen varios tipos de cuentas que se pueden solicitar: la cuenta N26 (gratis), N26 You (€9.90) y N26 Metal (€16.90) o N26 Business. Algo a destacar por parte de la cuenta Bussiness es que si el usuario puede probar que es freelancer se le retribuye parte de sus gastos en cashback (el 0,1%). Otra cosa a destacar de las opciones pagas es que si bien con la cuenta gratuita N26 pueden extraer euros en cualquiera de los países en los que se encuentra este banco, con la cuenta N26 You es posible realizar extracciones en cualquier moneda en cualquier cajero electrónico que acepte MasterCard.

Además, según trascendidos, Xapo, el banco de bitcoins creado por el argentino Wenceslao Casares, ex fundador de Patagon, está por lanzar una tarjeta prepaga que se podrá utilizar en todo el mundo.

En efecto, las criptomonedas son otra de las vías que tiene hoy los argentinos para acceder a dólares "en la nube" que se pueden gastar para envíos y compras internacionales sin necesidad de acudir al mercado de dólares local. Por ejemplo, la recientemente arrivada al país Paxful, permite realizar esto. La empresa es el segundo mercado de p2p de bitcoin a nivel global, hay mas de 3.5 millones de usuarios en todo el mundo.

En los últimos meses, las operaciones en la plataforma crecieron 40% en el país y esperan pronto llegar a los 7.000 usuarios. "Creemos que en Argentina el uso de bitcoins crece por el tema de las restricciones para acceder a moneda extranjera y la devaluación del peso. La gente no quiere ahorrar en pesos sino en dolares o criptomonedas. Es una forma de poder comprar mas dolares u otras monedas incluso ahorrarse los fees", expresaron a Infotechnology desde la empresa en otra oportunidad. Esta propuesta es diferente a las de los exchanges que operan en el país, que son más similares a casas de cambio tradicionales.

¿Qué se puede comprar?

una vez que se digitalizan los valores, se puede acceder a diferentes vendedores online para realizar comprar sin regulación. Por ejemplo, Destinia es una compañía española especializada en viajes también ofrece la posibilidad de pagar con Bitcoin y Bitcoin Cash. CheapAir y VirginGalactic son otras alternativas similares.

Los aficionado a los videojuegos pueden comprar títulos para sus plataformas preferidas en diferentes webs mediante el pago con bitcoins u otros valores digitales. G2A, la tienda digital de venta de códigos de videojuegos multiplataforma más importante del mundo permite realizar el pago, al igual que Instant-gaming o Key4Coins.

En algunos sitios de venta de productos físicos también se pueden comprar de esta manera. Por caso, Showroomprive se especializa en venta de ropa y artículos de indumentaria. Overstock se enfoca en informática y electrodomésticos pero también trabajan con relojes y muebles. Por último, quienes quieran comprar en una tienda digital y esta no acepta pagos en Bitcoin, entonces Lolli puede ser tu mejor opción. Lolli es una extensión que crea una pasarela de pago para usar tu Bitcoin en diversas tiendas que no ofrecen soporte para pagos en este criptomoneda.

Finalmente, Bitrefill es una solución para acceder a tarjetas de regalo que pueden ser usadas en diferentes tiendas.