Cómo es el "super WhatsApp" de China que usan hasta para divorciarse

Recientemente se reveló que dentro de WeChat, la aplicación de mensajería de China, es posible pedir divorcio. En efecto, los usuarios de la app pueden pedir un divorcio a través de la app y, aunque parezca increíble, no es lo único extravagante que ofrece la app.

La aplicación lanzó en mayo esta función en modo de prueba en la provincia de Guangdong. Es sin dudas, la apliación de chat más popular del país (cerró 2017 con 980 millones de usuarios y, con el año nuevo chino, se convirtió en la tercera app en traspasar la línea de los 1.000 millones de usuarios, solo por detrás de WhatsApp y Facebook Messenger).

