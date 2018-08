Cómo entrar al "grupo elite" para probar antes que nadie lo nuevo de WhatsApp

Es posible acceder a un grupo especial de WhatsApp, pensado para acceder a todas las novedades antes que nadie e, incluso, aportar hacia dónde debe ir el dearrolllo de WhatsApp actualmente.

Son un grupo selecto de personas que utilizan la aplicación - como todos- pero que conocen primero que todos las novedades y actualización del servicio de mensajería. A estos usuarios se les conoce como Beta Testers.

Ser parte del grupo no implica riesgos en el uso de WhatsApp. Todos los que pertenecen a los Beta Testers prueban primero que todos las nuevas opciones que va lanzando la app. Por ejemplo, el modo Picture in Picture está pasando por su fase entre los usuarios Beta. Así también pasó con la opción de descubrir si tus mensajes son reenviados. O mirando hacia más atrás, poder poner estados en tu perfil, hacer videollamadas o videollamadas grupales. Tras tener aceptación en el grupo, WhatsApp libera las opciones para todos los usuarios de iOS y Android.

Para poder ser beta tester de WhatsApp es necesario tener la aplicación instalada en tu smarphone. Posteriormente, hay que acudir al siguiente enlace oficial de Whatsapp en Google play, para darse de alta en el programa de beta testers. Ser Beta Testers no afecta a ninguna conversación ni ninguna fotos ni videos. Tampoco se verá dañado algún archivo cuando desees dejar de ser parte del grupo. Es simplemente una descarga de la misma aplicación de siempre pero con los últimos adelantos que los desarrolladores están pensando implementar.

Sin embargo, no son todas buenas noticias. Al ser la versión beta una de prueba, suele ser inestable y tener "bugs". Por ejemplo, la aplicación puede dejar de funcionar y solo retorna a sus funciones normales tras actualizarla. Para iOS es más complicado. Las versiones de prueba solo están permitidas para los desarrolladores y darte de alta como uno de ellos no es precisamente barato. Para ello, tendrías que hacer «jailbreak» a tu iPhone, extremo no recomendado por la compañía y que te haría perder la garantía del mismo al llegarte versiones en prueba que no han sido previamente aprobadas por Apple. Así que, a no ser que te arriesgues, la mejor opción es que esperes paciente a la nueva actualización.