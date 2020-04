Cómo desbloquear el celular con el barbijo: no te reconoce pero hay un truco para zafar

No nos podemos sacar el barbijo solo para desbloquear el celular y luego volvérnoslo a poner. Tenemos la obligación de usarlo y no sacarlo hasta que volvamos a nuestros hogares y lo podamos desinfectar. En la Ciudad de Buenos Aires, el uso de barbijo es obligatorio y a partir de hoy, es obligatorio también para la Provincia.

Nuestros celulares no nos reconocen la cara cuando usamos barbijo y no podremos desbloquearlo: el sistema de reconocimiento facial no funciona.

Algunas de las soluciones más simples serían colocar un pin en el celular, la huella o la contraseña con patrón. Sin embargo, los teléfonos de alta gama de iPhone, ya no tienen reconocimiento dactilar, sino que utilizan solamente la función de reconocimiento facial o “Face ID”.

Android e iOS cuentan con un reconocimiento facial utiliza más de 30 mil puntos biométricos de nuestra cara que miden distancias y profundidades para desbloquear nuestros dispositivos. Por esta razón, no funciona si tenemos barbijo puesto.

Tech Labs explicó a través de un video sobre cómo desbloquear nuestro teléfono usando barbijo: basta ir a “Ajustes” y buscar el apartado “Face ID y Contraseña”. Debemos volver a escanear nuestra cara pero bloqueando o obviando la mitad inferior.

Además, en el video muestra un truco interesante: mover la cabeza hacia los costados o en círculo para capturar todos los ángulos posibles.