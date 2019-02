Vieron el negocio en arreglar tu casa y filtrar "truchos": facturan $8 M

Plick, plick, plick. Quién más quién menos la mayoría de las personas alguna vez sufrió un molesto desveló por escuchar la pérdida de una canilla lejana. O, quizá, partiendo rumbo al trabajo alcanzó a percibir que un caño del baño perdía. O si regresó de las vacaciones y el aire acondicionado de la casa no funcionaba.

Jorge Huck, un joven estudiante de un MBA de la Universidad Torcuato Di Tella, se mudó en varias veces y en todas ellas se encontró con el mismo problema: al cambiar de barrio perdía a su albañil o electricista de confianza.

Un día Huck se reunió con Matías Celani, un joven arquitecto de software que provenía de una familia de albañiles y conocía muy bien la realidad de ese sector.

Así, la idea de Home Solution de a poco fue tomando forma y en 2015 se dio el despegue definitivo. “Nos basamos en un modelo de desarrollo iterativo y lean (liviano), donde priorizamos poner un producto mínimo en el mercado para luego poder moldearlo y hacerlo crecer según las necesidades y nuestros objetivos. En casi 3 meses pusimos online un sitio simple, de búsqueda de profesionales tipo directorio, con chat incluido, para luego ir ampliando y cambiando hasta lo que es hoy”, explicó Huck, en diálogo con Infotechnology.

La inversión inicial rondó los U$S 20.000 y luego, a ese monto, los cofundadores le sumaron otros U$S 160.000 provenientes de inversores particulares”, resaltó Huck.

“Los marketplaces son negocios que demoran tiempo y exigen recursos para escalar. En este momento nos encontramos avanzando en una ronda Angel por U$S 300.000/ U$S 500.000, previa a una serie. A", añadió.

Matías Celani y Jorge Huck, cofundadores de Home Solution

La WebApp tiene por objetivo brindar una solución rápida para alguna de las situaciones descriptas con apenas un par de clicks. Además, permite a los profesionales incrementar la cantidad de potenciales clientes con apenas llenar un simple formulario.

Se trata del sitio Home Solution, que se encarga de contactar de forma directa y sin ningún tipo de intermediación a los usuarios que posean percances domésticos como plomería, electricidad, albañilería, entre otros, con un catálogo de más de 16.000 profesionales que pueden solucionarlos.

¿Cuál es el modelo de negocio de Home Solution?

Una definición en inglés lo definiría como un marketplace basado en leads. “No se cobran comisiones ni se intermedia en las transacciones sino que los prestadores pagan para poder acceder y contestar a los pedidos de los usuarios”, deslizaron creadores.

El sitio también permite asignar y conocer un presupuesto previo acorde al trabajo a realizar, sin ningún tipo de comisión que distorsione la relación entre calidad/precio del servicio.

Desde Home Solution busca reparar el “puente roto” entre los clientes con necesidad de servicios eficientes y los miles de profesionales que buscan comunicar su trabajo de una mejor forma y lograr una independencia laboral.

“De manera más amplia, buscamos cambiar el paradigma del mercado a partir de fomentar la transparencia, apoya la formalización, ayudar con el profesionalismo y la capacitación, llevando a los profesionales a incorporar las herramientas del siglo XXI. De cara a los clientes, hacemos enorme esfuerzo para ofrecer la base profesional más amplia y confiable del mercado. Sabemos que solo los mejores profesionales pueden brindar las mejores soluciones”, resaltaron.

Explicaron, además, que su intención es dinamizar un sector socio-económico relegado a través de fomentar la interacción entre colegas, promover la responsabilidad individual y el desarrollo profesional, favorecer la independencia laboral, la transparencia y el trato directo, como antagonistas de la intermediación, y la generación de empleo e ingresos más estables.

¿Cómo funciona el sitio?

“Para poder realizar una consulta o solicitar los datos de un prestador, un visitante debe proveer su-email, creándose una cuenta asociada al mismo”, puntualizó Celani. Luego deberá ingresar su solicitud y, segundos después, obtendrá una respuesta a su consulta para resolver de forma rápida la necesidad.

¿Cómo ofrecer los servicios en Home Solution?

“En primer lugar, los interesados deben registrarse completando todos los campos. A partir de allí realizamos una verificación online de los datos provistos”, explicó Celani.

Los datos que deberá ingresar son: nombre y apellido; e-mail; teléfono principal; teléfono opcional; razón social; documento de identidad; las zonas donde pretende ofrecer sus servicios; las categorías y especialidades en las que mejor se desempeña (pintor, carpintero, plomero, gasista, herrero, etc).

“Al mismo tiempo requerimos que provean 5 referencias positivas de antiguos clientes, a quienes contactamos por teléfono o por email para corroborar su profesionalismo. Luego les pedimos copia de su documentación, de modo de hacer una verificación en los organismos pertinentes. Mismo con la matrícula”, detalló Celani.

Según el programador, “desde este punto en adelante, los profesionales tienen la opción de sumar sellos de garantía, de profesional confiable (a través de un test online de integridad), de Mystery Shopper Approved (contamos con un programa de cliente misterioso) y de profesional TOP, que es el que cumple con todo lo anterior y posee una excelente reputación”. “Todo va de la mano de las calificaciones que los mismos clientes van dando conforme los trabajos que realizan”, expresó.

Los cofundadores de la WebApp resaltaron que les resulta muy importante hacer un background check lo más exhaustivo posible.

“Creemos que este es nuestro principal diferenciador. Contamos con 16.000 profesionales curados, chequeados y creciendo ¿Esto elimina las posibilidades de error? Claro que no, pero las minimiza en un altísimo porcentaje. Todo aquel profesional que performa mal y que no soluciona el inconveniente que genera, es automáticamente eliminado del sistema e informado dentro de la comunidad. Buscamos proteger a los buenos, detectando muy prontamente a los que no están a la altura de nuestros estándares”, destacó.

Explicaron que en un momento “probaron utilizar la geolocalización exacta como herramienta, pero resultó ser muy ineficiente ya que no es relevante salvo en casos muy particulares (cerrajería y algún tipo de emergencias)”.

“En el resto de los casos provoca un perjuicio al usuario al privarlo de perfiles y presupuestos competitivos, de zonas aledañas. Los profesionales de la construcción se manejan por zonas muy amplias. Es muy común que tanto pintores y albañiles como decoradores y arquitectos se trasladen por ejemplo, desde Zona Norte a trabajos en Capital Federal.

En la actualidad, la plataforma argentina creada en 2015, cuenta con presencia en Perú, Uruguay, Chile, Ecuador y Colombia; al tiempo que proyecta una mayor expansión por toda Latinoamérica.

Según Huck, "el background check que hacen a los prestadores es otro de los puntos a destacar".

“Donde tenemos más presencia, por haber iniciado operaciones allí, es en CABA y Gran GBA. Hace unos meses abrimos en Córdoba y Rosario, y estamos proyectando lanzar en Mendoza. En el exterior tenemos fuerte presencia en Montevideo y Lima”, detalló Huck. Por su parte, Celani remarcó que “apuntan a alcanzar toda América Latina y convertirnos en la plataforma número uno donde resolver todos los proyectos de reparación, mantenimiento y mejora del hogar”.

Home Solution cuenta actualmente con 16.000 profesionales registrados y más de 500.000 visitas mensuales. Sus creadores planean cerrar 2019 con una facturación cercana a los U$S 200.000.

"El cambio en la forma de trabajar dentro del mercado. Es un rubro que no se verá afectado por la robotización, pero que indefectiblemente tiene que sumarse a la tecnología", completó Huck.

CA CARLOS ALTEA