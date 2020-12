Cómo comprar en el exterior y que llegue para Navidad: todavía hay descuentos y ofertas

Es posible conseguir una gran gama de productos en el exterior y que lleguén para las fechas de Navidad. Para quienes buscan mejor precio o un producto que no se encuetran en tiendas argentinas, las tiendas online del extranjero suelen ser la mejor -y la única- opción. En algunas tiendas es posible conseguir los productos con envíos directo mientras que en otras es más recomendable usar los servicios de courier.

Luego de los cambios implementados por la AFIP y por Correo Argentino el consumo argentino de productos en el exterior se mantuvo a pesar de la crisis aunque con cambios. Con el objetivo de paliar la crisis económica que atraviesa la Argentina, el gobierno de Alberto Fernández instauró un gravamen de 30% para el atesoramiento de moneda extranjera y compras en el exterior con tarjeta de crédito , entre otras medidas. Esto complicó los precios locales y volvió a incentivar a los argentinos a comprar afuera.

¿Cómo conviene comprar afuera?

Existe en el país un sistema "oficial" para realizar compras en el exterior. Se trata del llamado sistema Puerta a Puerta fue una de las puntas de lanza del gobierno de Mauricio Macri respecto a liberalizar las compras en el exterior. El sistema oficial permite compras al exterior con una franquicia libre de impuestos de US$ 50, a lo que debe sumarse un 50% del excedente en caso de que se supere esa alícuota, y requiere de la declaración y el pago de $ 190 por entrega y handling del correo, aunque todos los demás impuestos de importación corren por parte del usuario.

Sin embargo, todo el proceso no está exento de dificultades: desde papeleo difícil de completar, pasando por la burocracia del Correo y llegando hasta los propios sitios para comprar afuera, poder hacer un pedido y que llegué bien es una ciencia y un arte. Es por esto que se habilitó un nicho de negocios en la Argentina, allí donde el Correo se quedó “corto”.

Se trata de una serie de empresas que se ofrecen como alternativa al sistema de Puerta a Puerta para realizar pedidos al exterior, el foco está en mejorar diferentes aspectos de la plataforma oficial. Las ventajas, según las propias empresas, radica en la mejora en los tiempos, el acceso a más oferta de productos, facilidades de pago y el precio. Según pudo saber Infotechnology, las compras en el exterior a través de estos servicios de courier es más barato que en el sistema Puerta a Puerta para algunos productos y los tiempos casi siempre son mejores y con diferencia.

Una por una, todas las empresas que te permiten traer productos de afuera

ATuCasa

Pagos en pesos y cuotas (aceptan MercadoPago)

Permite comprar a cualquier e-commerce global

Se especializan en compras a China

Se paga al dólar oficial

Entregas en 7 días directo a la puerta de la casa

Atención todos los días, hasta las 22 horas

ATuCasa.net, se especializa en compras en el exterior. Cuando se creó el sistema de entregas Puerta a Puerta, para flexibilizar las complejidades de los pedidos al exterior, uno de los primeros argentinos que vio el negocio en esto es Mario Celada. Por su propia mala experiencia con los sistemas de compra oficiales, particularmente en la atención al cliente y la claridad a la hora de hacer las operaciones, decidió lanzar una solución alternativa que tuviera mejores resultados llamada ATuCasa.net.

"Empezamos a funcionar en mayo de 2018. Se generó por la necesidad. Era usuario de comprar en China y había problemas para traer cosas. Y surgió la idea de tener un sitio más personalizado con atención extendida, trabajamos hasta las 23, porque la principal barrera es el desconocimiento", explicó Celada en diálogo con Infotechnology. "El usuario tiene que saber qué se puede traer, cómo hacer el ingreso es legal, qué funciona. La segunda barrera es la desconfianza y por eso somos una sociedad anónima que es eficiente y trae productos legalmente a dólar oficial y toda la info siempre es clara", agrega Celada. "Y el otro punto es que de antemano podés saber el costo de lo que vas a traer: a veces vos no sabés cuánto va a tardar, cuánto va a salir. Nosotros sobre esos tres pilares podemos mejorar en confianza y certeza en el precio y el tiempo. Tenemos entrega asegurada. Además, autorizamos todos los vuelos que vamos a traer de forma tal que nunca voy a autorizar un producto que pase por aduana", concluye Celada, en referencia a su empresa.

En pocas palabras, la compañía ofrece a sus clientes la posibilidad de traer la cantidad de productos permitidos que se quiera dentro del límite de US$ 3000 o 50 kilos por envío. La cantidad de envíos que se quiera al año. Según un relevamiento anterior de Infotechnology, este método incluso es más barato que las compras vía Puerta a Puerta, el sistema oficial que ofrece el gobierno. En el caso de computadoras, se pueden apreciar diferencias de hasta $ 3.000 y el descuento es mayor mientras más caro sea el producto. La compañía en 2019 facturó $ 20 millones y movió unos 10.000 paquetes.

El sistema permite compras más baratas. Por ejemplo, un producto de US$ 1000, como una notebook de alta gama, tiene un costo total del servicio privado de ATuCasa es de US$ 301. Con cotización dólar oficial son unos $115.789 por la PC con entrega en 5 días en la puerta de la casa. Mientras que con el correo, el precio final sería de $ 152.000, ya que se debe sumar el precio excendente por sobre el valor permitido sin arancel más el shipping y $ 200 de entrega del Correo. La diferencia es de más de $ 40.000. Los usuarios de la plataforma pueden usar la calculadora de precios del sitio para saber cuánto terminarían pagando por los productos del exterior.

Según confirman desde la empresa, esta diferencia también se puede percibir en otros productos de tecnología como consolas de Playstation o tablets.

La empresa, además, cuenta con un sistema de dropshipping, que permite a otras empresas tener stock internacional "a pedido" sin necesidad de malgastar capital. Incluso los usuarios minoristas pueden aprovechar este sistema para revender y generar ganancias arriesgando poco capital. Por otro lado, la empresa permite ahorrar en la cotización, ya que todo el proceso de nacionalización se hace al dólar oficial.

"En los últimos 2 meses realizamos reformas en nuestro depósito de Miami y se instalaron nuevos sistemas informáticos para mejorar el servicio. Durante esta semana se esta finalizando las reformas para poder atender la creciente demanda de nuestros clientes.

Si bien la situación de Pandemia generó cambios en las cadenas de logísticas, realizamos modificaciones en los procesos para adecuarnos y a partir de Diciembre se verán los resultados de estos nuevos procesos", aclara el fundador de la empresa.

Grabr

Sistema de viajeros, independiente de couriers y el Correo

Pago en pesos y cuotas

Permite "congelar" saldos en dólares para compras

Otra alternativa, acaso la más diferente de todas, se llama Grabr. Esta aplicación permite que un comprador se ponga en contacto con una persona en el exterior para que esta le traiga sus comprar cuando viaja al país. La comisión se negocia y ronda entre el 15 y el 20% del costo final del producto. Luego de que el viajero acepta las condiciones, el cliente compra el producto online y se lo envía (o el viajero puede hacerlo a nombre del cliente). Por la actual pandemia, la empresa ha ampliado el plazo recomendado de entrega hasta los 90 días, para ajustarse a las restricciones de viaje en algunas de las rutas más populares (especialmente EE.UU. y Europa). La plataforma oficia de intermediario entre los viajeros que compran los productos y los usuarios de Grabr que los reciben, ofreciendo un servicio de custodia de los pagos. La compañía reconoce que por la pandemia se vio afectado su modelo de negocios, pero confirman que siguen operativos: "estamos operando normalmente pero hay mucha mas demanda de compra que ofertas, los viajeros todavía no pueden ingresar libremente a la Argentina a menos que sean residentes, los viajeros son argentinos los que hacen entregas o de países limítrofes o gente de Europa con algún permiso especial", explica Alvaro Pandelo, Country Manager de la empresa.

Para alivianar el problema, la empresa generó una billetera virtual en dólares donde los usuarios pueden "congelar" sus saldos de compra y cubrirse de la devaluación en caso de cualquier eventualidad con la entrega de los paquetes. Al ser un servicio descentralizado, no afecta a la alícuota de US$ 200 ni tampoco tiene límites ni regulaciones argentinas. Otra de las peculiaridades del sistema es que como el viajero se encarga de todo, pueden aparecer pequeñas ventanas de oportunidad: reducir el peso trayendo el producto sin caja, por ejemplo.

"Tenemos servicios de asistentes de compra que contactan por Whatsapp con especialistas y pueden usar mejor la pagina para encontrar el mejor precio", agrega Pandelo y confirma que la página contará con una landing especial con todas las ofertas.

Aerobox

Una de las primeras empresas en el rubro

Entregas en 5 días

Permite pago en pesos y con cuotas sin interés

Consolidación de paquetes de varios e-commerce globales en un solo envío

Atención de lunes a lunes hasta las 23 horas



Aerobox ofrece un registro para sus usuarios. Una vez creada la cuenta, los usuarios del sitio pueden comprar en diferentes páginas de comercio electrónico del mundo desde Amazon hasta Alibaba. La compañía recibe los paquetes en una dirección virtual de Miami, haciendo una consolidación de los paquetes. La empresa afirma realizar envíos en cinco días hábiles. Las compras se centralizan en la oficina que la empresa tiene en Miami y desde allí se hace el envío a cualquier punto de la Argentina (respecto a esto, cabe destacar que la empresa tiene presencia comercial en ambos países, por lo que se reducen las posibles fricciones que puedan llegar a aparecer). La compañía cobra un fee por envío que varía según especie, peso, etcétera.

Una facilidad que ofrece la empresa es la consolidación de paquetes, esto es, se pueden comprar en diferentes sitios y hacer converger el pedido en un solo envío centralizado en la sede de Miami. Para pagar esas compras, la empresa ofrece hasta 12 cuotas a través de Mercado Pago. "En estos tiempos, la evolución fue rápida, por el tipo de cambio oficial cuando paso de 20 a 40 y ahora en la pandemia se dieron muchos factores que desembocaron en un crecimiento del 300% en unos meses, tuvimos que triplicar personal y ya contamos con1.400 reviews 4.5 estrellas", explica Darío Masiuk CEO de la compañía.

Desde la empresa, confirman que los precios son casi siempre más baratos que los locales, especialmente en los segmentos de tecnología:

Como se puede apreciar, en el caso de un oculus rift, la diferencia es más de $ 30.000.

En otro de los productos más buscados, las notebooks de Apple, la diferencia es similar cuando se lo compara con los retails locales.

Con el servicio de Areobox, el producto tiene un precio internacional pesificado de $136.796,06 y un costo de Importación de $22.712,78 lo que lleva a un precio final de $159.508,84. Son más de $ 20.000 de diferencia.

Otro caso de ejemplo son los monitores.

En este caso, la cuenta es

Producto: $18.258,34

importación: $15.103,07

Total: $33.361,41

La diferencia es de más de $ 10.000.

Para facilitar la compra, la empresa contará con un app especializada para las compras.

DHL Latam Shop

Entregas puerta a puerta con el servicio de DHL

Pagos en pesos, pero facturación en dólares

Permite consolidar envíos

No incluye todas las tiendas internacionales

La nueva plataforma, DHL LATAM eShop, permite a los clientes comprar directamente en más de 100 tiendas en línea de EE. UU., pagar por el producto, transportación e impuestos, con todos los envíos entregados por DHL Express hasta la puerta del comprador. DHL LATAM eShop estará disponible inicialmente en 7 mercados: Argentina, Chile, Colombia, Perú, Ecuador, Uruguay y Panamá. Sin embargo, próximamente estará disponible en todo Centro y Sur América.

La plataforma se llama LATAM eShop y está pensada para que los usuarios de Latino América tengan acceso a las mejores ofertas del año que se generen durante fechas importantes como Black Friday, Cyber Monday y Navidad. De igual forma, obtendrán la oportunidad de seleccionar entre más de 8.5 billones de productos disponibles en DHL Latam Eshop y elegir comprar desde una sola tienda, o bien, comprar desde múltiples tiendas y consolidar los productos seleccionados para que viajen juntos al país destino a través de DHL Express.

Los límites para compras siguen siendo los mismos que a través de otros servicios como el Puerta a Puerta del Correo: se pueden realizar hasta 5 envíos años año, con un tope de u$s2.500. Asimismo, el límite es de 50 kilos por compra. En el resumen de la tarjeta del comprador se refleja el mismo importe en dólares (está incluido el impuesto del 35%) que muestra la plataforma al hacer el checkout.

A diferencia de las otras alternativas, el sistema de DHL trabaja con una cantidad fija de tiendas en línea que, si bien incluye tiendas de primera línea (inclusive Amazon) no cuenta con la flexibilidad total.

TiendaMia

Pagos en pesos y en cuotas

Ofrece descuento por cantidad de kilos

La interfaz es un poco compleja para ver el precio final



Otra de las empresas del sector es Tiendamia, un marketplace que agrupa productos de Amazon, eBay y Walmart. La compañía opera en varios países de la región y permite acceder a miles de productos del exterior. Al comprar en Tiendamia es posible no solo acceder a una amplia gama de productos sino también a facilidades de pago: el sitio permite pagar en pesos, con cuotas congeladas y con tarjeta de crédito. A través de esta plataforma, se pueden conseguir diferentes productos que también se entregan en mano a los clientes con diferentes servicios de courier. La diferencia es que en este caso el usuario puede optar por la entrega del Correo y debe llenar los formularios pertinentes.

BoxFly

BoxFly es otra empresa Argentina con oficina en Miami. Cobran por peso volumétrico en caso que sea superior al peso físico y también un recargo de 20 dólares por productos con baterías de litio.

Shipito

Ofrece una casilla en Estados Unidos y otra en Europa donde enviar las compras para luego reenviarlas para Argentina mediante DHL Express o USPS. Cuenta con una versión gratis y otra premium.

Las cuentas gratuitas pueden almacenar paquetes por hasta 7 días en los almacenes de California (EE.UU.) y de Austria (Europa).

Tiene como desventaja que el usuario se encarga del proceso y que algunas empresas, como la Apple Store, no acepta direcciones de Argentina

IoImporto

Es Argentina y consolida paquetes para envíos en Miami

La consolidación es sin cargo.

¿Cómo comprar directo desde el exterior?

Es posible comprar directamente a Amazon. La compra hay que realizarla a través del servicio Amazon Global, un servicio logístico exclusivo de la plataforma que permite comprar desde muchos lugares del mundo como Amazon.com, el de los Estados Unidos o Amazon España, Italia, entre otros. Es importante que el producto que se quiere comprar tenga la siguiente leyenda: “Vendido y enviado por Amazon”. Lo interesante de esta posibilidad es que se paga todo junto, el producto y un valor estimado por deducción de impuestos de importación y trámites en la Aduana. Es decir, el precio es final. Y en caso de que esa estimación quede por encima, te van a devolver el dinero, aunque no está escrito en piedra.

Fácil: luego de realizar la búsqueda en, por ejemplo, Amazon.es, hay que pasear por las opciones de la izquierda hasta encontrar “Envío Internacional elegible” para asegurarse así que el producto será enviado vía Amazon Global. El resto es fácil: hay que poner lo que queramos comprar en el carrito (no usar la opción “Comprar ahora”) y luego ir a cerrar la compra. Finalmente, se elige la dirección (o se carga la dirección como lo haríamos acá) y la opción de pago. Usar Amazon Global significa que no hay que pagar nada extra, no hay que avisar al Correo que hicimos una compra ni hay que ir a buscar el producto a la Aduana.

En el domicilio de facturación hay que poner la dirección donde llega el resumen de la tarjeta. Ah: si aparece un cartel que dice, en letras rojas, “El vendedor que has elegido para este producto no realiza envíos a Argentina”, no hay que hacerle caso porque lo suelen enviar igual.

Otro sitio que permite compra directa es BookDepository, un sitio especializado en libros pero que también vende otros artículos de libreria (como agendas y calendarios). Si bien la página advierte que puede haber demoras en las entregas y que pueden no llegar para antes de Navidad, lo cierto es que la empresa tiene entregas en hasta 20 días.

La página admite compras en pesos y tiene envíos gratuito, aunque la facturación en la tarjeta aparece en dólares.