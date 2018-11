Todos los trucos para comprar por $10 ofertas en China sin "comerte" colas en retiro

A la hora de elegir dónde comprar algo no solo tenemos las opciones locales, sino también un gran número de ofertas extranjeras y China no puede faltar. Pero el mercado de las ventas online creció tanto en el país asiático que la cantidad de sitios puede resultar problemática. AliExpress es el más conocido y actualmente, según las mediciones de Alexa, recibe 45 millones de visitas por día, pero no es el único. También hay portales especializados que se dedican a ciertos rubros y cuentan en algunos casos con mayor variedad o mejores precios.

Electrónica y Gadgets

DealExtreme es un portal chino enfocado en la venta de artículos tecnológicos fundado en 2006. Con los años se convirtió en uno de los más confiables y tiene oficinas en los Estados Unidos. El sitio tiene una versión en español, ofrece envíos sin costo y no es necesario registrarse para realizar compras. Basta con elegir el producto y hacer el pago con una tarjeta de crédito.

En caso el caso de estar buscando accesorios para productos de Apple, Banggood es el sitio indicado. Dentro de sus categorías hay una especialmente dedicada a estos, separada del resto de los productos electrónicos.

Indumentaria y accesorios

Para comprar ropa china, el lugar indicado es LightInTheBox. Cuenta con ofertas temporales de ropa y accesorios, pero también tienen un apartado de muebles para interiores y exteriores. Tiene controles de calidad y una política de devolución en caso de que los productos no lleguen en el estado adecuado. Los precios suelen ser baratos, pero los tiempos de entrega son largos. Un producto puede tardar entre 10 y 30 días hasta llegar al país.

Mayoristas

En el rubro de accesorios también está Pandahall que se especializa en accesorios y joyas, pero en vez de vender únicamente productos finalizados al por menor, también tiene un gran catálogo de piezas e insumos de joyería. Venden paquetes de cuencas, cadenas, botones y más.

Otra opción es DinoDirect, que no se especializa en un rubro, pero ofrece un catálogo de más de 30.000 productos que llegan directamente desde las fábricas. Le venden a individuos y organizaciones por igual. Tiene, entre otras cosas, ropa, utensilios de cocina, accesorios para teléfonos, computadoras, electrónica y juegos.