Cómo cambiar la batería de tu iPhone a mitad de precio

La acumulación de aplicaciones, la recarga constante, y el tiempo de uso son algunos de los factores que suelen recortar los tiempos de vida útil de las baterías de todos los smartphones del mercado.

Hace un par de años, se conoció que Apple ralentizaba los iPhones de forma intencional a medida que las baterías de los equipos se deterioraban por el uso. La propia compañía admitió el inconveniente y, como una forma de disculparse, lanzó una oferta especial.

La firma de Cupertino confirmó que durante todo 2018, aquellos usuarios que tuvieran un iPhone “antiguo” podrían cambiar la batería, a mitad de su valor tradicional, incluso más allá de que hubiese finalizado el período de garantía.

Este medio se comunicó con dos de los cuatros servicios oficiales de reparación de Apple en la Argentina -MacStation y OneClick- y confirmaron que el cambio de batería cuesta $ 2.000 hasta el último día de 2018.

El costo de la reparación se encuentra por encima de otros lugares del mundo. En España, por ejemplo, se cobra 29 euros ($ 1,274.54) hasta el 31 de diciembre.

Luego del 31 de diciembre, la tarifa "pasará a ser de 49 euros para todos estos productos excepto la tarifa del iPhone X que cambiará a 69 euros", según comunicó la página del servicio oficial de Apple en España. El precio para los equipos fuera de esta promoción es de 89 euros, que al cambio actual son un poco más de $ 3.900.

En los Estados Unidos se cobra, justamente, US$ 29. Al cambio actual, esto da algo más de $ 1.100. El valor sin descuento es de US$ 79, o $ 3.000.

Esto quiere decir que efectivamente el precio que se cobra en la Argentina es la mitad del valor oficial está también por debajo del valor oficial, y si se considera los precios europeos, el descuento es hasta del 50%. Teniendo en cuenta que en el país no hay tiendas oficiales de Apple, y que los precios de los equipos duplica -como mínimo- al valor en los países del Norte, el descuento está para aprovecharse.

Una promoción para aprovechar

Si sos usuario de Apple y estás pensando cambiar la batería, este es el momento de hacerlo. ¿Qué modelos están contemplados en la Promoción? iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus o iPhone X. Si tiene un teléfono más antiguo fuera de garantía, la oferta no le aplica.

Lo ideal es realizar el pago en efectivo, débito o con un solo pago con la tarjeta de crédito ya que en algunos lugares la financiación en 6 cuotas alcanza una tasa de interés de hasta 35%.

Para realizar el cambio de batería es recomendable acercarse hasta alguna de las tiendas antes del 31 de diciembre y dejar el equipo. En apenas 24 horas, el cambio de batería estará hecho.

En algunos de los servicios técnicos debe pedirse una cita previa por lo cual es indispensable no perder tiempo para aquellos interesados en cambiar la batería.

También existe la chance de mandar el celular por correspondencia. No obstante de este modo el cambio tendrá un gasto extra por los gastos de envío si el dispositivo está fuera de garantía.

Los resellers y services oficiales de Apple en la Argentina son OneClick, MacStation, iPoint, y Maxim Store.

CA CARLOS ALTEA