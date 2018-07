Cómo aprovechar el día de más descuentos en EE.UU. desde Argentina

El día más importante del año para los compradores Amazon ya está aquí. Comenzó el Prime Day desde este 16 de julio a las 12:00 h y se extenderá 36 horas hasta las 23:59 h del martes 17 de julio, se trata de uno de los días de ofertas más agresivas por parte del gigante del e-commerce. Si bien la compañía de ventas online encabezada por Jeff Bezos no tiene, aún, presencia en la Argentina, es posible aprovechar las ofertas y recibirlas en tiempo y forma sin pagar -demasiado- de más.

Comprar en Amazon desde Argentina

Es posible, a través de ciertos mecanismos, comprar en Amazon y que llegué a la Argentina.

Amazon dio un paso más para acercarse a los consumidores locales, aunque con algunas restricciones para el país. Desde hace un tiempo, habilitó la opción de "compras internacionales" para el resto de los países de América en los que no tiene operaciones. Eso incluye a todos los países de América del Sur, y también a la Argentina. Con una excepción: mientras que en Chile y Colombia, por ejemplo, permite la opción de pagar con monedas locales, en Argentina el peso fue dejado de lado. Se puede comprar directamente a Amazon US, sí, pero pagando en dólares.

No difiere de hacer una compra en China o en Amazon de Europa. Pero para activar la opción internacional dentro de la App de Amazon (la mejor manera de hacerlo es usar la versión para smartphones, y hay versiones para Android y iOS) hay que ir a "Configuración" y allí, en lugar de elegir un país de los posibles, hay que activar la opción "Compras internacionales" para que la plataforma muestre solo los productos que incluyen la posibilidad de envío a la Argentina (algo que ya estaba presente con anterioridad pero que uno debía filtrar ad-hoc o chequear una vez elegido el producto). Luego resta elegir la moneda: si bien el peso argentino no está entre las opciones, cabe recordar que uno luego puede "pesificar" los consumos en moneda estadounidense que se realizan con la tarjeta de crédito.

Después, tener en cuenta unos detalles. Si bien la mayoría de los productos son más económicos, los impuestos y las tasas de envío juegan un papel importante en el proceso de "hacer cuentas".

Para poder comprar el usuario tiene que contar con una clave Fiscal de Nivel 3, que se saca directamente desde el sitio de AFIP una vez que estén cargados los datos biometricos (si no, se puede sacar un turno online y llevando la documentación requerida, se toman los datos en la sucursal asignada de cada usuario). La compra, que tiene una franquicia de US$ 25, puede superar ese monto pero no pasarse de los US$ 1.000. Si supera la franquicia, se tiene que pagar 50% sobre el excedente. Es decir, de un producto de US$ 100, 50% de US$ 75. Además, hay que hacer una declaración jurada en la web de AFIP y ejercer la mesura: los pedidos no pueden superar los 50 kilos, no pueden hacerse más de cinco por año, y en cada uno de ellos, no pueden superarse los tres productos similares.

Si se siguen estos pasos, y dependiendo del producto, se pueden comprar cosas bastante más baratas en la plataforma. Por ejemplo, un simil Chromecast que se usa para convertir cualquier televisor "tonto" en smart, sale en Amazon US$ 30. En MercadoLibre, varía, pero la mayoría no baja de los $1.300. Con impuestos y envío: la mitad. A hacer cuentas que ahora, por lo menos, se puede. Además, se puede pagar en cuotas: en esta nota te contamos cómo aprovechar la financiación "oculta" de las tarjetas de crédito.

Qué envio elegir va a depender mucho de dos cosas. El tiempo anterior al viaje en el que hagan la compra. Y el tiempo de envíos de cada compañía. Best Buy, un retailer que vende electrónica, tiene tiempos de envíos generalmente cortos, de 2 a 3 días para envíos gratuitos. Pero en el caso de Amazon o Forever 21, por ejemplo, los tiempos se alargan. Puede llegar en 4 días o en 10, si se tiene en cuenta el tiempo de embalaje y correo, que son generalmente dos días por encima del periodo que marcan en el que puede llegar el envío.

Si se acuerdan tarde, una buena opción es pagar un poco más para asegurarnos de que el paquete llegue a tiempo. Por ejemplo, casi todos los e-Commerce en Estados Unidos tienen opciones Express o en el día. Pueden llegar a costar entre US$ 20 o US$ 40, así que mejor ahorrarse este paso y comprar con tiempo.

Las empresas que se dedican al tema

En el país, hay más de una empresa que se dedica a facilitar traer cosas desde afuera. Hay diferentes propuestas para esto, algunas de las recomendables son:



Buspack



http://www.buspack.com.ar/



Esta empresa argentina aprovecha las bodegas vacías de los micros y las aerolíneas low-cost para hacer envíos puerta a puerta en las zonas norte, cuyo y centro del país. Ahora también trabajan con la plataforma Vtex para que los usuarios puedan seguir el envío en tiempo real.

Grabr



https://grabr.io/



Esta aplicación permite que un comprador se ponga en contacto con una persona en el ssexterior para que esta le traiga sus comprar cuando viaja al país. La comisión se negocia y ronda entre el 15 y el 20 por ciento del costo final del producto. Luego de que el viajero acepta las condiciones, el cliente compra el producto online y se lo envía.

Tienda Mia



https://tiendamia.com/



Este ecommerce local tiene agrega los catalogos de productos de los principales retails del mundo, incluidos eBay, Amazon y Walmart. Ellos se encargan de calcular el precio real del producto, con sus tasas y comisiones correspondientes para que no haya sorpresas al final del ticket