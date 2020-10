Claves a tener en cuenta para mejorar tu seguridad personal y financiera

Internet se ha convertido en el gran aliado de la humanidad en los últimos años. Ya sea para ayudar a buscar oportunidades en el exterior o para encontrar casas para mudarse, todo se puede resolver en cuestión de clics. En esa dirección, el mundo online ha logrado introducirse dentro de las diferentes esferas humanas, desde las relaciones amorosas hasta las inversiones financieras. Dicho de otro modo: hoy en día se puede encontrar una aplicación o una herramienta digital para cualquier tipo de necesidad que surja. ¿Acaso es posible imaginar sobrevivir en este mundo sin un smartphone?

Invertir protegidos

En relación al mundo financiero, uno de los efectos colaterales positivos de la expansión tecnológica y la mayor conectividad que vivimos hoy en día es el mejor acceso a la información. Así, muchas alternativas de inversión que antes parecía reservado a un grupo de selectos conocedores del tema o personas con mucho dinero que podían contratar sus servicios, hoy en día están al alcance de todos gracias diferentes sitios web y herramientas. Basta con nombrar un ejemplo como el de binarias.org, sitio que acerca a las personas a una de las inversiones estrellas de la actualidad.

Foto de Burak K en Pexels

Sitios como este acercan al usuario promedio, en general compuesto por pequeños o medianos ahorristas e inversores a un mundo de posibilidades para poner a producir su capital y ganar dinero de manera pasiva. En el caso de las opciones binarias, se trata nada más y nada menos que predecir el comportamiento de un activo financiero. Ya sea que se trate de una materia prima como la soja o el oro, una divisa internacional como el dólar, una acción de la bolsa o incluso las cada vez más pujantes criptomonedas, con las opciones binarias podemos ganar al invertir a la baja o al alza de ese valor en cuestión. Para ellos, claro, debemos estar al tanto de todas las novedades del mundo político y económico.

Ahora bien, operar en sitios confiables y regulados no es el único paso a tener en cuenta para evitarnos grandes dolores de cabeza, ya que así como internet es un gran aliado también puede ser nuestra gran pesadilla. Es por eso que existen servicios de seguridad en línea como el que ofrece mundoprotegido.com. ¿Quién no utiliza Whatsapp o una red social para comunicarse? ¿Quién no opera en su banco de confianza a través de los canales digitales? Esa comodidad que sería la envidia de nuestros antepasados, también aumenta el riesgo de los fraudes.

Foto de Markus Spiske en Pexels

Herramientas de este estilo sirven para todo tipo de uso. Si bien en este artículo nos detendremos en el mundo financiero, también son útiles para el entretenimiento en línea, procesos educativos, pequeños comercios e incluso para artistas que comparten su obra en la web. Respecto a las inversiones, tener a salvo nuestras claves y también nuestros datos personales y financieros. Un pequeño descuido puede costarnos, valga la redundancia, bastante caro en este aspecto. Incluso los bancos tradicionales contratan servicios de este tipo para evitar que las ciberamenazas penetren su sistema.

Las nuevas amenazas

De acuerdo a diferentes comunicados de naciones y bloques regionales, los hacker son una gran amenaza para el desarrollo sustentable a novel social e individual. Sitios como Mundo Seguro recomiendan reforzar la seguridad de nuestras contraseñas con patrones que no se repitan en diferentes sitios, así como combinar números, mayúsculas y evitar cualquier referencia personal. El nombre de nuestros hijos, nuestra pareja o nuestro equipo deportivo de cabecera suelen ser los errores más tradicionales, al igual que los años de nacimiento o casamiento, por ejemplo.

Además, sin ir más lejos, los principales millonarios del mundo también han alzado la voz respecto a nuevas problemáticas en relación a la seguridad en línea. En los últimos años, el denominado “phishing”, que se trata de aquellos grupos o individuos que se dedican a acceder al dinero de otros usuarios mediante herramientas fraudulentas. Por ejemplo, se estima que más de 300 millones de dólares por años se pierden por esta problemática de acuerdo a cifras compartidas por Internet Crime Report, agencia especializada en estos asuntos. En ese sentido, las estrategias que utilizan van cambiando todo el tiempo al mismo ritmo que se les encuentra una solución, por lo que es necesario mantenerse todo el tiempo actualizado.

Algo similar ocurre con lo que es considerada la mayor amenaza de este 2020: el ransomware. Conocida como “secuestro de datos", así como “programa de chantaje” en español, se trata de un fraude mediante un programa que permite restringir el acceso del usuario a los archivos o lugares que han infectado en el sistema operativo. A cambio de desbloquear, pide un rescate, algo similar a un secuestro físico. Entre las últimas modalidades, se pueden encontrar hackers que llegan a inhabilitar todo el dispositivo en cuestión y luego presionan a pagar ese “rescate” del dispositivo.

Algunos consejos útiles

Por último, daremos algunas ideas sencillas y prácticas que pueden mejorar en gran parte tus medidas preventivas con respecto a los hackers y las amenazas virtuales. En primer lugar, evita compartir dispositivos con tus hijos adolescentes y niños, ya que muchas de las amenazas pueden surgir de descargas involuntarias que han encontrado en los juegos en línea un gran lugar para acceder a datos financieros y personales, así como a dispositivos para bloquear.

En esa misma dirección, es importante evitar colocar tus datos de tarjeta de crédito en esas computadoras, para así siempre manejar esa información tan sensible en tu dispositivo habitual o de mayor confianza. En los tiempos de pandemia, en donde muchos trabajadores han debido compartir más tiempo y espacio con sus hijos, diferentes empresas de seguridad remarcaron el aumento de peligros informáticos provenientes de este tipo de actividades.

Otro consejo útil es utilizar antivirus y sistemas de protección originales y no aquellos que se encuentran online “crackeados” o modificados. Como destacamos anteriormente, tanto los virus como las estrategias de los hackers se actualizan todo el tiempo, por lo cual necesitamos contar con programas que también se actualicen de manera constante. Muchos son gratuitos, otros cuestan unos pocos dólares que valen la pena para evitar desgracias mayores.

En definitiva, en un mundo cada vez más digital, es necesario contar no solo con una seguridad personal en la calle, sino también con un refuerzo en el entorno digital. Después de todo, ya no contamos con una única billetera o cartera posible de ser asaltada: hoy en día, gracias a internet, también se multiplicaron los peligros al mismo tiempo que las comodidades. Es nuestro trabajo no pecar de despistados.