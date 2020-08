Científicos sostienes que las personas con tendencias conservadoras son más lindas que las progresistas

Las personas que generalmente se identifican como más atractivas (o lindas) son aquellas que también poseen una ideología conservadora, a contramano de aquellos que se perciben como menos atractivos y que, además, poseen ideas progresistas.

La curiosa "conclusión" surge a partir de un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Illinois.

Para elaborar el estudio se utilizaron medidas de atractivo a través de múltiples encuestas, y se examinó la relación entre el atractivo y las creencias políticas.

Los investigadores precisaron que al controlar el estatus socioeconómico, se halló que los individuos más atractivos tienen mayor probabilidad de reportar niveles más altos de eficacia política, identificarse como conservadores y como republicanos (en los Estados Unidos).

Los autores de este informe, los científicos Peterson y Palmer, tomaron datos de las encuestas de Estudios Nacionales Estadounidenses elaborados en 1972, 1974 y 1976.

En esas encuestas se pedía a las personas que evaluaran la apariencia de los demás. Luego, los resultados se compararon con el Estudio Longitudinal de Wisconsin que se centró en las características físicas de más de 10.000 estudiantes de secundaria que fueron calificados por otros en su nivel de atractivo.

A partir de la mayor influencia social de las personas atractivas, Peterson subrayó que sus hallazgos podrían tener implicaciones más profundas.

En ese sentido, deslizó que las personas con mejor apariencia “pueden tener influencia política sobre otras en sus redes sociales, independientemente de sus niveles reales de conocimiento político efectivo”.

Más sobre el estudio

Este hallazgo sugiere un mecanismo adicional para la socialización política que tiene más implicaciones para comprender cómo el cuerpo se entrelaza con la naturaleza social de la política.

Los creadores del estudio resaltaron que “naturalmente, estamos ante una correlación, y también frente a cuestiones autopercibidas como la belleza física o la orientación política”.

“Sin embargo, podemos lanzar algunas hipótesis a propósito de que alguien más atractivo tienda a ser más conservador o republicano y alguien menos atractivo más progresista o demócrata”, destacaron.

De acuerdo a este resultado, por ejemplo, si eres físicamente más atractivo también tienes más confianza en ti mismo. En ese sentido, más confianza significa más autosuficiencia y más deseo de seguir a las personas que “ejercen el poder”.

Algunos estudios e investigaciones previas mostraron que las personas guapas generalmente son tratadas mejor, logran un estatus social más alto y ganan una mayor cantidad de dinero. Estos factores influyen en percibir al mundo como un lugar más justo respecto a cómo lo entienden las personas más “feas”.

Otros puntos a tener en cuenta

Los psicólogos sociales se refieren a esto como efecto halo, o cuando los rasgos positivos influyen en la opinión general de una persona sobre otra.

Este punto ciego impide que las personas atractivas vean la necesidad de la intervención del Gobierno, un elemento central de la política de izquierda.

Según el científico Peterson, uno de los autores del estudio, la “mejor manera de describir nuestros resultados es que, si se toman dos individuos que comparten características similares como edad, ingresos y educación, pero que difieren en atractivo, nuestros resultados muestran que un mayor atractivo se correlaciona con ser más eficaz y más conservador que el individuo similar que es menos atractivo”.

“Esto no es determinista; todas las personas atractivas no son conservadoras y todas las personas poco atractivas no son liberales”, aclaró.

Según Peterson, al contrario, “aquellos que no son bendecidos con buena apariencia tendrán menos probabilidad de sentirse empoderados, de participar en política, de buscar reparación por agravios o de ejercer sus derechos políticos”.

De acuerdo al informe, si los conservadores son más atractivos que sus oponentes liberales o de izquierda, los partidos de derecha podrían terminar con una ventaja en época de elecciones.

Investigaciones recsientes sugieren que los candidatos de tendencia conservadora en los Estados Unidos y Europa son, de hecho, objetivamente más atractivos físicamente en promedio que sus contrapartes de izquierda, lo que en algunas condiciones conduce a una ventaja electoral.