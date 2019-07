Chocaron a un trabajador de Glovo; sangraba pero sólo le preguntaron por el pedido

El día sábado se viralizó fuertemente en redes sociales un mensaje que sacó a la luz lo peor de las nuevas plataformas de trabajo on demand vía aplicaciones. En este caso fue la empresa Glovo.

La startup se vió envuelta en una fuerte polémica cuando se dió a conocer cuál fue el trato que tuvieron con uno de sus trabajadores que había sufrido un accidente grave.

La historia la dió a conocer, a través de Twitter, la periodista Yanina Otero de Ámbito Financiero. "Hace un rato socorrí a un repartidor de pizza que lo atropelló un auto. Mientras yo llamaba al Same, el hombre - tirado en el piso y sangrando- avisaba a la app que había tenido un accidente", relato Otero.

“¿Cómo se encuentra el pedido?”, le respondieron a través de un mensaje de texto desde Glovo. Ernesto Floridia (63), empleado de la empresa Glovo, había sido atropellado por un vehículo en Charlone al 500, en el barrio de Colegiales pero desde la compañía no parecían enterados.

El trabajador explicó varias veces que no podía moverse tras el accidente pero el operador de la empresa volvió a priorizar el producto. Pidió fotos del producto y luego instó al trabajador -que ya había aclarado que estaba inmovilizado- a que mandará la foto igual para poder cancelar el pedido.

El celular, ensangrentado, que muestra cómo fue la conversación

En declaraciones a la agencia de noticias Télam, Floridia explicó que “el problema no es la empresa, que tiene cosas para corregir, sino el empleado” que le estaba pidiendo una foto del pedido cuando se encontraba en el suelo sin poder moverse. Por su parte, el hijo de Ernesto aclaró que su padre “está cómodo en su trabajo, lo disfruta y no lo tratan mal” y que más bien se trató de “un episodio particular”.

¿Qué dijo la empresa?

Este domingo por la tarde, Glovo emitió un comunicado disculpándose por lo ocurrido cuando "un repartidor tuvo un accidente en la vía pública".

"Afortunadamente él se encuentra bien ahora pero, al momento de comunicarse con el área de soporte, el agente no comprendió la gravedad de la situación y su respuesta no fue adecuada. Lamentamos profundamente lo sucedido y estamos trabajando para que no vuelva a ocurrir", dice el texto.

El comunicado oficial, a continuación: