Charlas íntimas de empresarios en WhatsApp: cómo se dan fuerza en medio de la crisis para "no bajar los brazos"

"Sí", dice Guillermina y replica hasta el infinito la "i" en ese aumentativo típico de la escritura en los diálogos virtuales y luego, generosa de hipérboles, dice que "me explota el corazón" y que "me hiciste el día". Después agradece a alguien cierto dato que le compartió y la posibilidad que le dio de resolver una venta de su empresa. Quien la ayudó no es, sin embargo, un amigo o un familiar con quien comparte un canal privado para otros fines, como saber de la parentela u organizar asados. Se trata de otro empresario, con quien comparte un chat de whatsapp junto con otras decenas de Ceos, emprendedores, responsables de ventas, en este caso dentro de firmas y negocios relacionados con la temática "salud y belleza".

Es la propia Guillermina quien, en el renglón siguiente, resume el espíritu del espacio: "Yo no sé ustedes, pero este grupo me trajo un montón de cosas positivas. Por momentos lo leo, por momentos me pierdo (si tengo mucho trabajo), pero cada vez que lo sigo un rato saco algo positivo nuevo".

El chat donde transcurre esta historia es uno de los seis que armó Tienda Nube, la plataforma de e-commerce orientada a marcas, donde los otros son "alianzas"; "ventas"; "logística"; "moda" y "alimentos".

"Son seis grupos organizados por temáticas, cuyo propósito es incentivar la sinergia con marcas del mismo rubro para que puedan compartir ideas y experiencias para aplicar a sus negocios. El fin es generar interacción entre los integrantes para establecer vínculos, promover alianzas y posibilitar acciones en conjunto. Fue ideado como un espacio de interacción libre entre los integrantes", dijeron a IT desde la plataforma.

Los grupos tienen finalidades bien claras. En "Alianzas", por ejemplo, el objetivo es reunir marcas con incentivo de promover alianzas entre ellas para realizar acciones en conjunto y potenciar sus negocios trabajando como equipo. Este grupo tiene 2 espacios ya armados, 256 integrantes en el primero y 138 en el segundo. En "Ventas", por otro lado, la idea es compartir estrategias de ventas de las diferentes marcas para aprovechar en sus negocios. Este grupo tiene 2 ya armados, 256 integrantes en el primero y 239 en el segundo.

"La idea es que, en definitiva, los distintos negocios intercambien información, consejos e ideas para salir adelante. Los creamos en forma gratuita, no perseguimos fines comerciales", agregaron.

Naturalmente que la iniciativa de Tienda Nube empalma con el contexto dominado por la pandemia de coronavirus y sus implicancias en los negocios y, sobre todo, en la cotidianeidad de empresarios, ejecutivos, directores de compañías, sobre todo de las pymes y el ecosistema emprendedor.

El cuadro es de, por un lado, empresarios confinados a veces en sus casas con locales de venta física cerrados pero en un proceso de reconversión acelerada hacia la digitalización, o de emprendedores que buscan capitalizar sus esfuerzos pioneros en la venta online.

"Hola a todos, soy Gabriela de carcajadachicos. Hay mucha demanda ahora de compras online. Para todos los que tienen mercadería, es nuestro momento. La gente no tiene donde comprar. Mucha fuerza, no bajen los brazos que se vienen momentos desafiantes para los emprendedores online", advierten en otro grupo.

Intercambio de información, posibilidad de acuerdos, sinergias, pero también contención e inspiración. Quizá algo de catarsis. Esos son los denominadores comunes de lo que circula en los grupos.

Los canales abiertos por la plataforma de e-commerce se componen por empresas que se interesan en las temáticas que se tratan en cada grupo y nuclean a referentes, dueños o administradores de negocios y emprendedores de hasta 228 personas por grupo.

En un grupo de 100 participantes, por ejemplo, se dijo “gracias” más de 90 veces, cuentan entre asombrados y divertidos los organizadores de los canales.

Otro grupo creó un documento en el que se compartieron los datos de más de 110 personas para generar alianzas entre sus marcas y emprendimientos.

Se dio el caso, además, de que una de las clientes, en uno de los grupos, propuso una iniciativa que se llama #ConociendoEmprendedores, donde todos los días en sus stories de Instagram muestra a un emprendedor contando quién es y qué hace y deja visible su cuenta con la tienda para acceder a los productos. Fue en el WhatsApp de Alianzas y tuvo tanto volumen de clientes anotados que crearon su propio Instagram, contaron a IT.

La autora de esta iniciativa se llama Montserrat Surmani y es la fundadora de la tienda online de accesorios artesanales occhi.com.ar. En diálogo con IT, explicó: "Creé esta campaña porque sentí que era necesario que aunemos las fuerzas de todos los emprendedores y hagamos algo grande juntos". Y agregó: "En el chat en el que estoy vi que varios emprendedores (incluyendo mi tienda) no estábamos vendiendo como siempre. Se me ocurrió que esto podía ayudar y así fue".

"Realmente valoro el espacio del chat porque podemos compartir experiencias, contactos, proveedores y nos ayudamos los unos a los otros. Siempre que alguien hace una pregunta, solicita ayuda, ya sea con la tienda u otro tema, alguna respuesta encuentra", describe.

"En cuanto a mi tienda, reconozco que, al principio de todo esto, me estanqué; estaba desmotivada y por ende no tenía casi ninguna venta. Pero luego de hablar con otros emprendedores y crear la campaña #conociendoemprendedores fue como que volvió la motivación; activé todos los anuncios publicitarios y algunas acciones con influencers y se reactivó mi tienda. Mi consejo es: no desmotivarse y mostrarse más activos que nunca”, se entusiasma.

Ignacio Franchini, coFundador y CEO de Bornam, una empresa que se dedica al diseño de indumentaria con propósito, también tiene un balance positivo sobre su experiencia en el grupo de chat, que trasciende los números: "Los grupos de contacto nos ayudan a contagiarnos de optimismo, facilitarnos información y estar actualizados en un entorno de cambio permanente. Hoy la venta online es fundamental para seguir evolucionando y generando más oportunidades".

Borna comenzó, junto con la Fundación Mediapila, un proyecto de elaboración de mascarillas de triple impacto. Las mascarillas están elaboradas con una capa de tela de microfibra 100% poliéster y una capa de tela no tejida de friselina, "lo que les otorga respirabilidad y mayor protección para quien las utilice", explicaron a IT.

“Necesitábamos hacer algo alineado con nuestros valores, algo que naciera de nuestra esencia, la de aportar inclusión social. Estos tapaboca son de triple impacto: ambiental, porque se utilizó tela que no se había utilizado en nuestras anteriores producciones; social, porque estamos trabajando con la Fundación Mediapila, fundación que empodera a mujeres en situación de vulnerabilidad y económico porque hace que todas las personas que formamos parte de esta cadena puedan seguir teniendo un ingreso”, explicó Ignacio Munaretto, uno de los fundadores de Borna.

La iniciativa prevé además la donación, en una primera instancia, de 500 mascarillas a hospitales, salas de atención, y entidades de bien público de todo el país. Además de su venta online, Borna y Mediapila también están comenzando a desarrollar el producto para empresas que los necesitan para sus empleados de oficina o para operarios. El canal de chat del que participan les sirve para dar conocer la iniciativa.

"El espíritu fue acercarle a la comunidad un espacio de interacción e intercambio de ideas genuino entre negocios y marcas que están afrontando la misma situación. El motivo es promover la sinergia para establecer vínculos, promover alianzas y posibilitar acciones en conjunto. El equipo de Tiendanube acompaña en la creación de los grupos y los disponibiliza en el sitio web oficial que creó para informar acerca de las medidas tomadas para afrontar el Coronavirus. La empresa no participa de forma activa brindando información educativa ni comercial, ya que el espacio fue creado para la interacción exclusiva de la comunidad", resumen en Tienda Nube.



