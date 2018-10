Cero impuestos vs "dolar por las nubes": ¿conviene seguir comprando afuera?

La decisión del Gobierno de Mauricio Macri de eliminar los aranceles a la importación de productos tecnológicos como celulares y laptops abrió un interrogante durante el fin de semana: ¿Dónde conviene ahora comprar tecnología?

Esta guía mostrará las diferencias de precios que existen entre la Argentina, los Estados Unidos, y Chile, donde los argentinos suelen comprar la mayoría de los productos.

Smartphones

Los dispositivos de algunas marcas en particular siguen siendo más baratos fuera del país. La nueva ley estipula que solo puede traerse para uso personal hasta un celular y una computadora.

iPhone

En los Estados Unidos, el valor del iPhone XS Max arranca en los US$ 1.099 (con el dólar cotizado a $ 40, su valor alcanza los $ 43.960) en la página de Apple, mientras que el del iPhone XS empieza en los US$ 999 ($ 39.960). El iPhone XR (la versión económica) se ofrece desde los US$ 749 ($. 29.960).

En la Argentina, estos equipos, que serán comercializados de forma oficial por Claro aún no están disponibles. En la tienda argentina de MercadoLibre, el iPhone XS Max de 256 GB, aparece por $ 111.990, mientras que el iPhone XS de 64 GB se ofrece por $ 74.990.

En MercadoLibre de Chile, el iPhone XS Max de 256 GB, se ofrece por $ 1.419.990 chilenos (unos $ 87.897,42 argentinos), mientras que el iPhone XS de 64 GB se consigue por $ 1.079.900 chilenos ($ 66.845,84). El iPhone XR (que se encuentra en preventa) alcanza los $ 949.990 ($ 58.804,41).

Samsung

En los Estados Unidos, más precisamente en Amazon.com, el Samsung Galaxy S9, de 256 GB, se consigue por US$ 739,39 (con el dólar cotizado a $ 40, su valor alcanza los $ 29.575,60 argentinos); el Samsung Galaxy S9 Plus (gris titanio), de 256 GB, se ofrece por US$ 1.129 ($ 45.160); mientras que el Samsung Galaxy Note 9, de 512 GB, se consigue por US$ 1.249,99 ($ 49.999,60).

En la Argentina, el sitio oficial de Samsung ofrece el Samsung Galaxy S9 por las distintas operadoras. En el caso de Claro, ofrece la versión Midgnight Black con un descuento de 20% que lleva su valor a $ 31.999, con cualquiera de los planes, y una financiación de 18 cuotas sin interés pagando con tarjeta Visa, Mastercard, American Express, y Cabal.

Por Personal, el valor del equipo (Midnight Black o Lilac Purple) alcanza los $ 40.999 en un pago. También se puede adquirir en 12 cuotas de $ 3.416,58. Se puede pagar bajo la modalidad “Ahora 12” con Visa, Mastercard, American Express, Cabal, y Dinners Club. También hay financiamiento con tarjetas Nevada y Tarjeta Naranja.

Por Movistar, el valor del Samsung Galaxy S9, liberado (Midnight Black), se consigue por $ 35.999 o en hasta 12 cuotas sin interés de $ 3.000. El valor es el mismo ya sea liberado, si se quiere una línea nueva o si es para utilizar con la línea vigente. Se puede pagar con Visa, Mastercard, American Express, Cabal, Dinners Club y Tarjeta Naranja

Por Musimundo, el precio del dispositivo (Midnight Black o Lilac Purple) llega a los $ 33.999 y ofrece financiación de 12 y 18 cuotas de acuerdo a la tarjeta. El link a Compumundo, en tanto, lo ofrece al smartphon (versión violeta) a $ 33.999.

El sitio oficial de Samsung también ofrece el Samsung Galaxy S9 Plus por las distintas operadoras. En Claro, su valor (en colores negro, violeta o gris) llega a los $ 41.999, y una financiación de 18 cuotas sin interés pagando con tarjeta Visa, Mastercard, American Express, y Cabal.

Por Personal, el valor del equipo (Midnight Black o Titanium Gray) alcanza los $ 46.999 en un pago. También se puede adquirir en 12 cuotas de $ 3.916,58. Se puede pagar bajo la modalidad “Ahora 12” con Visa, Mastercard, American Express, Cabal, y Dinners Club. También hay financiamiento con tarjetas Nevada y Tarjeta Naranja.

En Movistar, el smatphone liberado (Midnight Black) se ofrece a $ 39.999 o en hasta 12 cuotas sin interés de $ 3.333. El valor es el mismo ya sea liberado, si se quiere una línea nueva o si es para utilizar con la línea vigente. Se puede pagar con Visa, Mastercard, American Express, Cabal, Dinners Club y Tarjeta Naranja.

Por Musimundo, el precio del dispositivo (Midnight Black o Lilac Purple) llega a los $ 36.999 y ofrece financiación de 12 y 18 cuotas de acuerdo a la tarjeta. El link a Compumundo, en tanto, lo ofrece al smartphon (versión violeta) a $ 33.999.

En tanto, el portal de Samsung también ofrece la chance de comprarlo en el sitio Carrefour Online, que ofrece el dispositivo (Midnight Black) por $ 36.999. No obstante, en estos momentos se encuentra agotado.

El portal de MercadoLibre de Argentina ofrece el Samsung Galaxy Note 9 por hasta $ 69.999.

En MercadoLibre de Chile, el Samsung Galaxy S9 llega a los $ 469.900 chilenos ($ 29.086,82 argentinos); el Samsung Galaxy S9 Plus se ofrece por $ 559.900 chilenos ($ 34.657,83), y el Samsung Galaxy Note 9, de 512 GB, se consigue por $ 1.099.990 chilenos ($ 68.089,41).

Motorola

En los Estados Unidos, el sitio oficial ofrece el Moto Z3 Play a US$ 499,99 ($ 19.999,60 argentinos), el Moto G6 (en colores negro y dorado) se comercializa US$ 249,99 ($ 9.999,60), y el Moto G6 Play se vende a US$ 199,99 ($ 7.999,60).

En la Argentina, la tienda oficial ofrece el Moto Z3 Play a $ 25.999, el Moto G6 Plus a $ 19.999, el Moto G6 a $ 14.999, y el Moto G6 Play a $ 12.999.

En MercadoLibre de Chile, el Moto Z3 Play se comercializa a $ 599.990 chilenos ($ 37.139,40 argentinos), el Moto G6 Plus alcanza los $ 299.990 chilenos ($ 18.569,39), el Moto G6 llega a $ 219.990 chilenos ($ 13.617,39), y el Moto G6 Play se vende a $ 159.990 chilenos ($ 9.903,39).

Huawei

En los Estados Unidos, en la tienda Amazon.com, el Huawei P Smart Dual Sim se ofrece por USD 369 ($ 14.760 argentinos), el Huawei Mate 10 Lite Dual Sim de 64% se comercializa a US$ 409 ($16.360). En tanto, la versión internacional del Huawei P20 Pro 4GLTE, de 128 GB, con DUAL SIM, el dispositivo tope de gama de la compañía, aún no disponible en la Argentina, puede encontrarse por US$ 1.198 ($ 47.920).

En la Argentina, en la tienda oficial Huawei en MercadoLibre, el Huawei P Smart tiene un precio de $ 13.999, el Huawei Mate 10 Lite se vende a $ 19.990; mientras que el Huawei P20 Pro liberado se ofrece a $ 51.370.

En MercadoLibre de Chile, en tanto, el Huawei P Smart tiene un precio de $ 183.990 ($ 11.388,99 argentinos), el Huawei Mate 10 Lite Dual SIM se vende a $ 279.990 chilenos ($ 17.331,39); mientras que el Huawei P20 Pro se ofrece a $ 548.900 chilenos ($ 33.976,93).

En el caso de la nueva familia de iPhones continúa siendo más conveniente traerlos de los Estados Unidos. Habrá qué ver cuál serán los valores que anuncie Claro en su llegada oficial a la Argentina. Algo similar ocurre con los equipos tope de gama de Samsung.

En el caso de Motorola, los modelos más avanzados se consiguen más baratos en la Argentina respecto a Chile. Mientras que en el caso de Huawei, los equipos en el país trasandino siguen siendo apenas más accesibles.

La gran ventaja de comprar los equipos en la Argentina es poder financiarlos en cuotas con las distintas tarjetas de crédito.

Laptops

Apple

En los Estados Unidos, en la tienda oficial de Apple, la laptop MacBook Air con pantalla brillante LED de 13.3 pulgadas (diagonal) se puede comprar a partir de US$ 999 ($ 39.960), el modelo de 128 GB, mientras que el de 256GB se ofrece a US$ 1199 ($ 47.960)

En la Argentina, en los diferentes iPoints, la versión de MacBook Air de 128 GB se comercializa a $ 52.799, y la de 256 GB unos $ 63.599.

En MercadoLibre de Chile, la MacBook Air de 128 GB se vende a $ 739.990 chilenos ($ 45.805,40) y la de 256 GB se ofrece a $ 1.053.600 chilenos ($ 65.217,87 argentinos).

Lenovo

En los Estados Unidos la ThinkPad X1 Extreme, de 64GB de memoria y procesador Intel Core de la serie 8H, se vende a US$ 1673,10 ($ 66.924).

En la Argentina, desde Lenovo explicaron que es un equipo que se trae a pedido. "Por eso se ubica en el rango de los US$ 1700 ($ 68.000) a US$ 2400 ($ 96.000). Influye si se compra directo a Lenovo o no, si se compra a canal de distribución, si viene aéreo o por barco y también según el hardware", detallaron desde la empresa.

En el caso de las laptops de la firma de Cupertino, también es conveniente comprarlas en el exterior respecto a la Argentina. En el caso de Lenovo, la diferencia de valor de ambos mercados no es tan significativa.

Videoconsolas

En este caso, los usuarios que pretendan traer desde afuera una consola de videojuegos deberán declararlas en su ingreso en la Aduana y deberán pagar los impuestos correspondientes. En caso de superar los USD 300, la mitad de la diferencia existente deberá abonar en ese organismo para poder ingresar el dispositivo al país.

PlayStation

En los Estados Unidos, la tienda oficial de PlayStation ofrece la versión de 1 Terabyte (TB) de la PlayStation 4 a partir de los US$ 299 ($ 11.960). En cambio, el valor de la PlayStation 4 Pro (que reproduce imágenes en 4K) alcanza los US$ 399.99 ($ 15.999,60).

En la Argentina, la página oficial de Sony ofrece la PlayStation 4 de 1 TB con tres juegos, a $ 21.999, mientras que la PlayStation 4 Pro cuesta $ 28.499.

El sitio oficial de Sony en Chile, en tanto, muestra a la Playstation 4 Pro a $ 419.988 chilenos ($ 25.997,27 argentinos), y asevera que no posee en stock ninguna unidad de PlayStation 4.

En el caso de comprar una PlayStation 4 en los Estados Unidos no habría que pagar ninguna clase de impuestos. En caso de adquirir una PlayStation 4 Pro sí se debería abonar unos US$ 50 extras (unos $ 2000). Aún así, aquel que compre una Play 4 Pro en el exterior seguirá haciendo una diferencia económica a su favor.

Televisores

Otra de las categorías que debe abonar impuestos en caso de comprarse afuera del país.

Samsung

En los Estados Unidos, ofrece un televisor 4K UHD de 75 pulgadas por USD 5.299,99 ($ 211.999,60 argentinos).

En la Argentina, el sitio oficial de la firma ofrece una pantalla curva de 75 pulgadas con tecnología OLED 4K, con ingreso programado, por $ 379.999.

En Chile, en tanto, el sitio de Samsung muestra una pantalla QLED de 75 pulgadas 4K ultra HD en oferta por $ 2.999.990 chilenos ($ 179.926,47).

En este caso, la oferta Premium de la firma varía de un país a otro como así también su disponibilidad. Para traerlo desde el exterior también es necesario abonar el 50% de excedente de los US$ 300 autorizados.

Ropa

En esta categoría, también se permite el ingreso de mercadería pero solo para uso personal.

En el sitio de Amazon.com, algunas de las marcas de zapatillas más buscadas para correr por los argentinos en los Estados Unidos son Asics (US$ 239, $ 9.560 argentinos), New Balance (US$ 157, $ 6.280), Adidas (US$ 169, $ 6.760), Nike (US$ 250, $ 10000), y Skechers (US$ 119,19, $ 4.767,6).

El precio de una chomba H&M ronda los US$ 12,99 ($ 519,60); un vestido Forever 21 cuesta en promedio US$ 18,69 ($ 519,60) ; un jean Zara se ofrece a US$ 56,95 ($ 2.278); un buzo GAP sale US$ 29,99 ($ 1.199,60); un jean Levi’s se comercializa a US$ 48,99 ($ 1.959,60).

Una campera Uniqlo alcanza los US$ 48 ($ 1920); una campera North Face sale US$ 557,61 ($ 22.304,4) , mientras que por una campera Columbia deportiva se pide US$ 39,98 ($ 1.599,20) en promedio.

En MercadoLibre de Chile, en tanto, las zapatillas Asics cuestan $ 59.000 chilenos ($ 3.539,67), las New Balance $ 49.990 chilenos ($ 2.999,12), Adidas $ 40.000 chilenos ($ 2.999,12), Nike $ 59.990 chilenos ($ 3.599,06), y Skechers $ 30.000 chilenos ($ 1.799,83).

El precio de un vestido Forever 21 cuesta en promedio $ 15000 chilenos ($ 899,92 argentinos); un jean Zara se ofrece a $ 20000 chilenos ($ 1.199,89); un buzo GAP sale $ 20.000 chilenos ($ 1.199,89); un jean Levi’s se comercializa a $ 26990 chilenos ($ 1.619,25).

Una campera Uniqlo alcanza los $ 66.000 chilenos ($ 3.959,63 argentinos); una North Face sale $ 151.616 chilenos ($ 9.096,11), mientras que por una campera Columbia deportiva se pide $ 312.274 chilenos ($18.734,69).

Con la última devaluación del peso frente al dólar, la ropa se encareció demasiado en los Estados Unidos para el público argentino y hoy casi no existe esa ventaja comparativa que solía existir hasta no hace demasiado tiempo. En una valija despachada se pueden traer hasta 23 kilos de ropa sin pagar impuestos.

CA CARLOS ALTEA