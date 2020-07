Cepo ultra hard: Bloquean cuentas de personas que mueven grandes sumas de dólar digital

El Banco Central emitió una normativa a las entidades financieras dándoles instrucciones para limitar las transferencias de dólares entre cuentas de diferentes personas. Cuando un cliente recibe una segunda transferencia al mes, la operación queda frenada hasta que el Banco reciba la documentación que respalde la operación. Las entidades implementaron una suerte de “cepo” a las transferencias de dólares. Esta medida complicó a los agentes de Bolsa por las operaciones de dólar MEP y a las transferencias en criptomonedas.

Si te cae mal alguien le podes enviar 2 transferencias de 0,01 USD y le bloquean la cuenta, así de insólito es este país — Pable Matías (@_Pable) July 22, 2020

Un usuario en el grupo de Facebook Bitcoin Argentina publicó que SatoshiTango, la plataforma para comprar y vender criptomonedas, le pidió a raíz de la normativa del Banco Central los últimos tres recibos de sueldo, pagos de IVA, de monotributo, formularios de Bienes Personales o Ganancias para justificar el origen del dinero.

La transferencia se puede justificar antes así se evita que se genere el reporte de operación sospechosa: no está prohibido recibir ni enviar transferencias pero el receptor debe justificarla sino el dinero vuelve al originario.

Las criptomonedas tienen el mismo régimen: “Necesitamos por favor que nos envíes documentación respaldatoria del origen de los fondos. Es una solicitud de rutina para usuarios que procesan ciertos volúmenes. No es para que te preocupes. La información es interna de la empresa y no es compartida con nadie. Pero necesitamos saber por qué actividad percibís esos ingresos”, se lee en el mail de SatoshiTango.

“Cuando un cliente recibe la segunda transferencia en dólares en el mes, queda en estado pendiente para que el cliente presente documentación respaldatoria del movimiento y contra eso se autoriza la transferencia. De lo contrario (si no presenta documentación), se devuelven los fondos a la cuenta de origen”, explicó el directivo de un banco.

“Si tenés todo en blanco no hay drama. Es para chequear que no lavás plata”, le respondieron los usuarios del grupo de Facebook. “Deciles que sos político y listo”. “Si no podés justificar tenés que hacerlo F2F”. “Gracias BCRA”. “Los exchanges no están exentos de cumplir las resoluciones del BCRA”. “Copiando la bazofia banquera”. “Gracias por avisar, acabo de retirar todo lo que tenía”.

Cepo al dólar bitcoin: por qué se van a paralizar las operaciones

Las criptomonedas que mantienen una paridad con la cotización del dólar, conocidas en el mercado como “criptodólares” o “stablecoins”, son las alternativas que más están creciendo entre los ahorristas por la seguridad que brindan ante la volatilidad de Bitcoin. En los últimos 12 meses la actividad del criptodolar creció un 800% dentro de los movimientos de la industria de los criptoactivos, y solamente en marzo de este año se transfirieron US$ 50 mil millones de criptodolares sobre distintas plataformas de blockchain. Así lo analiza Sebastián Aldasoro, Blockchain Business Developer de SeSocio.com.

Sin embargo, desde hoy a la noche, quedarían suspendidas las operaciones en uno de los cripto brokers más grandes del país: BuenBit. La medida responde a cierta incertidumbre sobre el acceso de los usuarios argentinos al mercado de dólares.

En el país es posible conseguir algunas stablecoins. Por caso, el año pasado desembarcó DAI en el país. Y varias empresas que operan en la Argentina venden este y otros activos cripto que oscilan en torno a US$ 1.