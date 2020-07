Cepo al dólar gamer: ahora solo se van a poder usar tarjetas emitidas en la Argentina

Valve realizó una serie de cambios en Steam, su store de juegos, para hacer que los usuarios ya no puedan saltar entre regiones y aprovechar los precios regionales de otros países. El motivo es que varios países del mundo, con Argentina como un ejemplo destacado, poseen precios inferiores a los de Europa o Estados Unidos debido al menor poder adquisitivo local. Lo que ocurría hasta ahora es que algunos jugadores usaban servicios de VPN para cambiar su región y comprar juegos a precios reducidos con respecto a su país.

Steam es un vendor de juegos digitales, el más importante del mundo, donde los usuarios pueden comprar versiones digitales de diferentes videojuegos. Se convirtió en un player clave en la escena gamer desde su lanzamiento.

El cambio fue reportado primero por Steam Database, desde donde indican que ahora para hacer una compra habrá que usar un medio de pago local, del país en cuestión al que se quiere cambiar la región. Así, por ejemplo, para comprar juegos en Polonia o Argentina, vas a necesitar una tarjeta de crédito polaca o argentina.

Valve has recently made changing your store country more strict, which requires completing a purchase using a payment method from that country.



This should hinder the ability of using VPNs to buy games cheaper. pic.twitter.com/IozwoO6gsi