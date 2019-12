Casero explotó en redes contra Alberto y Cristina: pidió más flan y predijo el fin del peronismo

A pocas horas de la asunción de Alberto Fernández como nuevo presidente de la Nación, el actor anti kirchnerista Alfredo Casero estuvo muy activo en redes sociales. Casero, que ya antes había manifestado su desacuerdo con la gestión kirchnerista, volvió a la carga y arengó a sus seguidores a criticar a la nueva administración.

"Quiero mi flan", escribió el actor en la red social, cerca del mediodía. Además de publicar esa frase en reiteradas veces durante la tarde, Casero compartió un tuit del diputado nacional Fernando Iglesias. "El gobierno que hoy asume no tiene ninguna posibilidad de tener éxito porque casi todos sus miembros son corruptos, autoritarios o ambas cosas, y sus ideas atrasan medio siglo. Ojalá me equivoque, pero mi única esperanza hoy es que en su fracaso no se lleven puesto al país", escribió Iglesias. Y el actor, añadió: "Es una verdad grandísima, pero es el fin del peronismo".

También se desarmó en elogios con la diputada Elisa Carrió a quien le dijo: "Te amo, Lilita".

El actor, además, protagonizo un video en vivo donde hablo con sus seguidores una semana antes del pase de mando.

El actor compartió en varias ocasiones más posteos sobre "el flan".