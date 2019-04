Carrió "knock out": hizo un papelón y la destrozaron en las redes

La frase de Lilita Carrió en Córdoba sobre la muerte de José Manuel De la Sota generó un gran cantidad de críticas por parte de casi todos los sectores políticos nacionales. En la sesión en Diputados donde ensayó una defensa y cerró con “es una gracia de Dios que me acusen” dirigida a la oposición. Y luego subió una foto en la que se la ve recostada en el piso con los pies elevados sobre la pared con la frase "Acá estoy tirada por los golpes del kirchnerismo".

"Si yo soy creyente y ustedes no me creen, no es mi culpa. Yo no estaba hablando mal de De la Sota, porque incluso lo conocía. De lo que estaba hablando es del narcotráfico en Córdoba y ahí todos se callan y nadie habla", expresó la diputada.

Ante esto, los usuarios de redes sociales no se quedaron callados. Muchos atacaron a Carrio tanto por su curiosa fotografía como por lo poco feliz del timing al momento de publicarla en las redes.

Incluso algunos famosos se sumaron a la crítica.

Los tuiteros más creativos, incluso, se animaron a la edición fotográfica.