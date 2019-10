"Carlos C. Vanhoy": quisieron denunciar fraude K pero terminaron destrozando a Mauricio Macri

Carlos C. Vanhoy fue el nombre utilizado por un fan de Alberto para burlarse de los fiscales que aludían al Fraude.

La referencia es a Los Simpsons y la broma habitual que le hace Bart al cantinero Moe: llama por télefono y se hace pasar por alguien que busca a una persona que va al bar. El nombre siempre es un juego de palabras: Joe Me Frunzo, Mos Ebrio (¿Está Mos Ebrio?) y así.

El gag termina con Moe insultando y el primogénito de Homero descostillado de la risa.

Ante el tuit del usuario macrista @gfrondizi sobre que ante cualquier atropello los fiscales de Juntos por el Cambio tenían un número para llamar, la respuesta no se hizo esperar: otro usuario, @juanbramuglia, le respondió rápidamente que "en Isidro Casanova un fiscal K" estaba "amenzando a todos". "Es un tal Carlos C. Vanhoy. ¿Conocés a un Carlos C. Vanhoy", le preguntó.

Por supuesto, el juego de palabras tiene que ver con el latiguillo kirchnerista de "se van" y el nombre se lee como "Carlos se van hoy".

Las respuestas a los tuits oscilan entre continuar la broma o repetirla y no entenderla directamente y azuzar la denuncia.

Alguien, no se sabe quien aún, creó rápidamente la cuenta @vanhoy_c a nombre de Carlos C. Vanhoy. que se dedico a responder sobre un tema que se hizo viral y hasta llegó a ser tendencia dentro de la red social del pajarito.