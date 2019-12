"Capitana Ancap", la mano derecha de Milei: fue candidata de Espert y es una "heroína" del liberalismo argentino

El polémico economista mediático Javier Milei volvió a dar la nota y presentó a una particular "compañera".

Javier Milei, el polémico economista mediático, apareció en televisión para hablar de la actualidad económica del país pero esta vez no fue solo. Durante el programa "La mirada", conducido por Roberto García, junto a Milei apareció un curioso personaje disfrazado.

El conductor presentó a la "Capitana Ancap" antes de que llegara Javier Milei. Se trata de un personaje representado por la cosplayer e influencer de redes sociales Lilia Lemoine.

Tiene 39 años y se dedica al Social Content Manager , luego de haber dejado inconclusos sus estudios en ingeniería de sistemas. Fue candidata a diputada por el Frente Despertar de José Luis Espert. Dentro de la fuerza del liberal Espert, se dedicó a captar el voto jovén y manejar las redes sociales.

Lemoire presentó a su personaje como la Generala Ancap (abreviatura de Anarcocapitalismo) proveniente de Liberland. "Voy a todos los países donde hace falta defender la libertad de los individuos".

Ya en otra ocasión, Milei mismo había encarnado al personaje de ficción. "Los liberales/libertarios no sólo somos superiores en lo económico y en lo moral, si no también que tenemos sentido del humor y del gusto, no hay vergüenza en hacer lo que a uno le place, la minifalda se inventó de este lado!", dijo Milei cuando fue fotografiado con el mismo disfraz del General Anarco-Capitalista.