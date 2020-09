Cancelan el Among Us 2: van a actualizar el juego original para agregarle nuevas mejoras

InnerSloth cancela Among Us 2 y se enfocarán en el videojuego original: ya anunciaron mejoras.

En las últimas semanas comenzó a emerger y llamar la atención de propios y extraños un videojuego que nadie había registrado demasiado, ni siquiera sus propios creadores. Se trata de Among Us, de la compañía independiente InnerSloth. El juego es el más vendido del mundo y la desarrolladora planeaba lanzar al mercado una segunda versión del juego más actualizada.

Este contexto, la empresa anunció la cancelación definitiva del desarrollo de Among Us 2: InnerSloth centrará todos sus esfuerzos a mejorar la experiencia en la versión actual y “llevarlo al siguiente nivel”.

"Hemos decidido cancelar Among Us 2 y, en su lugar, poner todo nuestro enfoque en mejorar Among Us 1. Todo el contenido que habíamos planeado para Among Us 2 irá a Among Us 1", escribió la compañía en un comunicado oficial. “Probablemente elegimos la opción más difícil”, confesaron.

El videojuego original fue lanzado hace algo más de dos años. No es un juego que deslumbre técnicamente. Se trata de un título de gráfica muy sencilla y con una mecánica de juego también muy simple, ya que bastan un par de minutos para aprender a controlarlo. Según la compañía, el código de Among Us está desactualizado y no permite la adición de nuevos features.

Todas las novedades de Among Us que llegan en 2020

La desarrolladora sabe que el crecimiento acelerado de su comunidad puede provocar problemas en los servidores. Con lo que pidió comprensión y paciencia a los jugadores ante cualquier problema. En el comunicado, InnerSloth anunció mejoras en los servidores para continuar alojando millones de jugadores conectados al mismo tiempo en Among Us.

En una nueva actualización incluirán soporte para daltónicos y más identificadores para distinguir entre los usuarios. Algunas tareas que se hacían por color cambiarán como la del cableado. El juego también contará con un sistema de amigos y cuentas: “Esto es algo que queríamos hacer. Pero tomará algo de tiempo”, aseguró la compañía.

Además, anunciaron el diseño de un nuevo tema: la siguiente etapa de Among Us será un lugar temático de Henry Stickmin, un videojuego desarrollado por la compañía.

El desarrollador de videojuegos de InnerSloth, Forest Willard, aseguró que desarrollar Among Us para PS5 y Xbox “comenzó a hablarse” en la compañía. “Tendríamos que escribir un sistema para comunicaciones rápidas”, reveló el desarrollador. A la empresa le preocupa cómo se comunicarán los jugadores dentro del juego en Play Station y Xbox. “No sé cómo ni si podríamos implementar chat de voz en la consola. Una de las primeras cosas que queremos agregar que es un sistema de cuenta de tipo “amigos” por lo que sería muy difícil hacerlo”, explicó.