Cambios en homebanking: ahora tenes que "poner la cara" para usar tus cuentas

El Banco Supervielle se una a la nueva "moda" de integrar biometría como proceso de autenticación para las operaciones bancarias. La empresa elegida para la implemetancón fue la española FacePhi, que incorporará a sus sistemas de banca móvil y online, la tecnología de los productos de reconocimiento facial y ocular SelphID y Look&Phi.

La tecnología del producto SelphID, permite el acceso a los portales del banco a través de imágenes. Con el uso de la cámara frontal del celular, los clientes podrán acceder a su cartera de productos y servicios. Por otro lado, Look&Phi habilita el acceso a los portales desde cualquier aplicación móvil o digital, a través de la biometría ocular y permite autorizar la realización de transacciones bancarias con la mirada.

La identificación biométrica es un conjunto de operaciones que permite, a partir de la medición del cuerpo, de sus partes y sus características, singularizar, diferenciar y reconocer a las personas. La idea es establecer las características propias de una persona con el fin de demostrar su singularidad y su carácter único; para así poder comparar unos datos y unas características conocidas y determinadas con una persona cualquiera a fin de poder asegurarse que es la misma en un momento y otro, y en un lugar y otro.

Supervielle no es el único que está incorporando esta tecnología. Anteriormente, tanto ICBC como Banco Galicia presentaron sendas solucionas de autenticación biométrica para los productos de su sucural. Estas implementaciones no son nada baratas. Por caso, el desarrollo de lCBC costó US$ 1,8 millones.