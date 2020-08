Cambian los pagos y los Echeques: las 5 claves que hay que saber si o si para no quedarse afuera

Para cuando se apruebe y distribuya una vacuna para enfrentar el COVID-19, vamos a haber vivido casi un año o más con protocolos de distanciamiento social incorporados en nuestras interacciones diarias. No es descabellado creer que el distanciamiento social puede convertirse en la regla en lugar de la excepción, creando un auge para las tecnologías y procedimientos contactless.

La intersección de la distancia personal y empresarial

"Las personas tenían control total sobre sus entornos e interacciones mientras estaban refugiados en sus casas. Pero a medida que volvemos al trabajo los límites personales y profesionales pueden colisionar", según un reciente informe de Cognizant, una de las principales empresas de servicios de consultoría en tecnología. Nuevos desarrollos en tecnología están permitiendo adaptarse con más facilidad a la nueva normalidad.

· Pulseras de proximidad: el distanciamiento social seguirá siendo una de las políticas más importantes, pero también las más difíciles de aplicar, lo que impulsará a algunas empresas a adoptar un enfoque digital. Un ejemplo es la prueba de Ford de pulseras de proximidad,que zumban si los trabajadores se acercan demasiado. Como siempre, los datos subyacentes registrados por los dispositivos tienen aún más valor. No sólo se puede identificar a los reincidentes, sino que si un empleado da positivo para COVID-19, cualquier persona que haya estado recientemente a menos de 2 metros, también puede ser notificada. El brazalete toma prestadas las prestaciones de las aplicaciones de rastreo de contactos, pero sin las preocupaciones de privacidad generalizadas y los problemas con las tasas de adopción.

· Billeteras y pagos digitales: hasta ahora, la comodidad de Apple Pay, Google Pay para Android y varias soluciones que han nacido en Argentina no han vencido el hábito de utilizar dinero en efectivo o mediante tarjetas de débito. Pero a medida que avancemos, la adopción aumentará, haciendo que los pagos no sólo sean más seguros, sino también más rápidos y eficientes. Además de los usos comerciales, esta tecnología también se puede integrar a los sistemas de transporte público, a los cajeros automáticos, al pago de recitales, cine, etc.

· Robots en funciones de apoyo: el potencial de la robótica es enorme; por ejemplo, para ser utilizado en la desinfección y las tareas rutinarias en los hospitales para mantener al personal seguro y más disponible para la atención de los pacientes. Sin embargo, el alto costo de esta tecnología supone un desafío para el retorno de la inversión. Para justificar el desembolso de costos, los robots necesitan ser diseñados para una amplia variedad y alto volumen de usos, que la pandemia proporciona claramente.

· Detección de densidad de multitudes LiDAR: en lugar de que las personas necesiten controlar el distanciamiento social de quienes los rodean surge como opción LiDAR (detección de luz y alcance), conocido desde hace mucho tiempo por sus aplicaciones de vehículos autónomos. Ésta tecnología está siendo adaptada para la congestión de multitudes. Por ejemplo, muchos de los aeropuertos más grandes de Estados Unidos ya están utilizando esta tecnología para el control de multitudes y podrán aprovechar las nuevas características de análisis de densidad de éstas para alertar si los puntos calientes o las líneas superan las medidas de distanciamiento social.

· Tecnología Beacon: en el espacio tecnológico basado en la ubicación, la tecnología Beacon tendrá un impacto aún mayor en la comunicación con el consumidor. Con una red Beacon, una aplicación -por ejemplo, dentro de una negocio o supermercado- es capaz de conocer exactamente donde se encuentra una persona dentro del lugar pudiendo enviarle mensajes a sus teléfonos celulares. Mientras que el concepto LiDAR anterior está diseñado para proporcionar alertas a los equipos de seguridad y administración internas, las Beacon (conocidas por su uso con aplicaciones móviles) se pueden utilizar para entregar notificaciones en el momento.

Para graficar, en un supermercado se podría enviar una alerta a los usuarios de la aplicación diciendo: "El tráfico en la zona de lácteos es bajo en este momento. Puede ir a esa zona ahora." O los centros de entretenimiento podrían enviar una notificación a quienes compraron entradas para el espectáculo diciendo: "Los estacionamientos en el predio están 80% llenos. Vea aquí una lista de ubicaciones cercanas para estacionar", explican en el informe.

Sensores de detección de calor: al marcar a las personas con una temperatura corporal elevada, las organizaciones pueden mejorar la detección temprana de enfermedades, así como identificar a aquellos que están fuera del cumplimiento de las pautas de salud. Esta tecnología funcionaría mejor en entornos como escuelas y lugares de trabajo donde la temperatura se puede monitorear durante períodos de tiempo prologandos. Las aplicaciones en ciertos entornos, como el transporte público, tendrán un plazo de adopción más largo.

· Entrega sin conductor y sin contacto: el uso de drones para hacer entregas o su uso para diferentes servicios, los vehículos sin conductor, los almacenes automatizados de los que pueden recoger la orden, empaquetar y enviar -conocido como pick/pack/ship- y el etiquetado RFID/NFC para el seguimiento de envíos aumentará en muchos países, mientras que el trabajo remoto y las directivas de "dejar en la puerta" para no tener contacto, continuarán firmes.

· Vehículos autónomos: la categoría rideshare -Uber como ejemplo- también se beneficiará de la adopción acelerada de la tecnología sin conductor. Esto tendrá un efecto directo en la experiencia del usuario de los pasajeros y otros conductores en la carretera y dará lugar a nuevas leyes y políticas en la industria del transporte, así como industrias relacionadas como los seguros.

Tecnología "sin contacto"

"A medida que el uso de la tecnología contactless aumenta, también lo harán los nuevos desafíos de seguridad. Si hay algo que hemos aprendido del llamado Zoombomging -los problemas iniciales de seguridad de Zoom por el ingreso de intrusos- y otras actividades en línea no bienvenidas, la seguridad debe ser parte del ADN de las soluciones contactless", afirman desde la empresa.

Esto se refuerza aún más para las soluciones habilitadas para Internet de las Cosas. La tecnología contactless trasciende los mercados de Internet de las cosas (consumidor, edificios y vehículos industriales y conectados), haciendo que la protección de los datos intercambiados entre dispositivos conectados sea más compleja que nunca.

El objetivo de la tecnología contactless es crear no una cultura de distancia, sino una cultura de seguridad. "A medida que minimizamos las interacciones innecesarias, incluso algo tan inocente como ir a la oficina cada día o una visita al médico, podemos ganar más tiempo para interactuar con los que amamos y hacerlo en mejor salud", dicen.

En los medios de pago, está tecnología encontró en la pandemia su momento de auge. Los "contactless payments" o pagos sin contacto son aquellos que pueden realizarse a través de sistemas que no requieren de contacto físico entre los dispositivos utilizados para ello (como tarjetas o dispositivos móviles) y las terminales punto de venta; es decir, basta con acercar el dispositivo a una terminal para que el cobro se efectúe.

En términos sencillos, los pagos "contacless" o "sin contacto" son operaciones de pago con tarjetas normales, sólo que no es necesario el contacto o la manipulación del plástico en alguna unidad de procesamiento de la información de pagos (como un POS). Esto es posible gracias a una tecnología llamada NFC (near field communication, en inglés, o lo que es lo mismo 'comunicación de campo cercano') que posibilita los pagos mediante identificación por radiofrecuencia.

Usando estas tecnologías se crea un canal de comunicación entre la tarjeta y el sistema de cobranza y permite realizar transacciones que son, en principio, más rápidas y más seguras (especialmente en todo lo relacionado a duplicación o clonación de tarjetas). Sin embargo, un punto más "flojo" es que no necesitan verificación por PIN (contraseñas) por lo que es necesario tener cuidado de no perderla. Es por esto que algunas tarjetas eligen tener un tope de pagos sin preguntar por alguna contraseña.

Lo mismo puede verse en el crecimiento del cheque digital o e-cheq.

La idea detrás de cheque digital es que pueda hacer más sencilla la operatoria de emisión, endoso, negociación y, circulación en general, a través de canales digitales; poder hacer endosos sin ninguna limitación, la reducción de los costos operativos en comparación con el cheque tradicional, la seguridad y la efectividad y la reducción de motivos de rechazo. Además es fácil de usar, ya que es una función más dentro del homebanking de cada usuario.