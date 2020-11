Cambian los pagos: el banco digital de Bruchou tiene un nuevo método más fácil y rápido

Brubank, el mayor banco digital en Argentina, se convierte en el primer banco argentino que permite a sus clientes usar la tecnología NFC en sus smartphones para realizar pagos en cualquier comercio de la red VISA en el país y el mundo.

La nueva versión de la app de Brubank ofrece la posibilidad de tener la tarjeta de Débito Visa encriptada en el celular. De esta forma, al pagar en un comercio el cliente sólo debe acercar su celular al POS del comerciante, que lee la información de la tarjeta encriptada en forma segura en el equipo y confirma la transacción. “Estamos orgullos de ser el primer banco que lanza esta modalidad de pago en Argentina. Nuestros clientes podrán pagar con su celular, sin necesidad de llevar encima su tarjeta, ni escanear códigos. Es una transacción rápida, segura y conveniente.

Este sistema de pago, el más utilizado en Europa, lo ponemos disponible para todos los clientes de Brubank en Argentina. Con este lanzamiento ratificamos nuestra idea de ofrecer al cliente argentino la mejor experiencia y las soluciones más innovadoras para manejar su dinero” comentó Juan José Bruchou, CEO de Brubank.

La transacción permite a los clientes de Brubank operar en la red de Visa en todo el mundo sin necesidad de llevar su tarjeta física. La nueva función hace que pagar en un comercio sea más simple, más rápido, más seguro. La operación se acelera pues el cliente no necesitar buscar la tarjeta, entregarla, firmar, etc. Tampoco, a diferencia de otros sistemas, es necesario leer un código y completar el monto de la compra. El cliente solamente debe acercar el celular a la terminal de pago. Además, el cliente siempre tiene el celular para pagar en sus manos, haciendo más segura la transacción ya que no tiene que mostrar, ni entregar nunca su tarjeta.

Brubank, que inició sus operaciones en Agosto de 2018, se convirtió rápidamente en un líder en innovación financiera digital, marcando el camino de otras entidades. Entre las principales innovaciones de Brubank se puede mencionar la apertura de cuenta completamente digital, la posibilidad de “congelar” temporalmente la tarjeta, la función BruSplit que permite a sus clientes llevar cuentas de gastos en forma conjunta. En 2018 fue el primer banco argentino en “hostear” sus operaciones en la nube de Microsoft; y en 2019 fue el primero en lanzar una tarjeta Visa Débito Contactless. Actualmente Brubank emplea 170 personas y cuenta con más de 1.5 millones de clientes en todas las provincias de Argentina.