Cambian los chats del celular de Facebook e Instagram: ahora se van a "mezclar" las conversaciones

Las Super Apps son aquellas aplicaciones que con el objetivo de cubrir varias necesidades del día a día, juntan múltiples funcionalidades en una sola evitando salir de la app, como la del supermercado, pedir comida, hacer regalos y más (ejemplos: Rappi, Glovo, PedidosYa o MercadoLibre). O comunicarse con todos los contactos que uno tiene en diferentes redes sociales y servicios de mensajería. Esto es lo que sucede con Facebook, dueña de la red social homónima y de Instagram.

En enero de 2019, Mark Zuckerberg dijo que Facebook buscaba fusionar todas las plataformas de mensajería de la compañía -Messenger, WhatsApp e Instagram- en una sola.

Ahora, la compañía dio un gran paso hacia ese objetivo; Instagram comenzó a desplegar la opción de conectar los mensajes directos de Instagram con Messenger. Sí, esto significa que puede enviar mensajes a la gente de Messenger desde Instagram, y al revés.

La nueva característica, que se mostrará a algunos usuarios cuando abran la aplicación (véase la imagen de abajo), no es obligatoria: todavía es posible mantener los mensajes directos de Messenger e Instagram separados si así se desea.

Sin embargo, si se actualiza, la experiencia de mensajería algo simple en Instagram será muy similar a la de Messenger. Esto significa que los usuarios de Instagram obtendrán características como el reenvío de mensajes y la personalización de los hilos de chat con colores y apodos personalizados. También obtendrán un montón de nuevas características, incluyendo autoadhesivos, Ver juntos (que permite ver videos de moda con los amigos) y el modo de desaparición, que permite configurar los mensajes para que desaparezcan automáticamente después de un cierto tiempo. Facebook dice que algunas características llegarán primero a Instagram y luego a Messenger.

La fusión facilita que las personas que usan sólo una de esas plataformas puedan llegar y contactar a las personas de la otra plataforma, sin necesidad de descargar una aplicación separada. Hay que tener en cuenta que los mensajes y llamadas de los usuarios de Instagram a Instagram permanecerán en la aplicación Instagram.

En sus comentarios de principios de 2019, Mark Zuckerberg mencionó la encriptación de extremo a extremo como uno de los beneficios clave de la fusión de todas las plataformas de mensajería de Facebook. (WhatsApp y Messenger ya soportan la encriptación de extremo a extremo, pero Instagram no). Sin embargo, Facebook no mencionó el cifrado como parte de esta actualización. Según Wired, la compañía planea añadir en el futuro el cifrado de extremo a extremo a Instagram, pero aún no hay una línea de tiempo clara.

Facebook introducirá esta actualización a los usuarios en los próximos meses.