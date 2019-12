Calculadora del "Dólar Tarjeta": podés saber cuánto vas a pagar de verdad por todo

El proyecto de Ley de solidaridad social y reactivación productiva que este mediodía el Gobierno enviará al Congreso establece un impuesto, que durará por cinco períodos fiscales, a la compra de billetes y divisas en moneda extranjera; el porcentaje adicional de 30% a todas las compras realizadas con tarjeta en divisas extranjeras.

Es decir, que si se realiza un gasto de US$ 100 en el exterior, en lugar de calcular el gasto en pesos a un tipo de cambio de $ 63 (cierre de este viernes) debería calcularse un tipo de cambio de $ 80.

En este sentido, los servicios digitales se ven afectados y pagaran el nuevo impuesto. Netflix, en su servicio de 3 pantallas, cobra US$ 7. Por lo que, utilizando la calculadora que aquí se presenta, quedará con un precio en pesos de 573,30. En el caso de Spotify, en su versión familiar, el precio es de US$ 3. Bajo la nueva normativa el precio saltaría a $ 245.

¿Cuánto valen los servicios más usados?

Netflix: US$ 7 (3 pantallas)



Spotify: US$ 3 (versión familiar)



Google Mail: US$ 20 (por año)



Uber: US$ 4 (por 20km + tarifa inicial)



Amazon Prime: U$S 12.99 (mensual)



GoDaddy: US$ 13.88 (anual)



LinkedIn Premium: US$ 29.99 (mensual básico)