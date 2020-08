Caducó el negocio de los shopping: por qué ahora los convirtieron en galpones

El gigante eCommerce Amazon comenzó negociaciones con el más grande operador de Shoppings de Estados Unidos. Amazon planea alquilar los espacios que quedaron vacíos por la pandemia para utilizarlos como centros de distribución.

Por la crisis económica, muchos locales quebraron y algunas de las mejores ubicaciones quedaron desocupadas. Por ejemplo, la famosa tienda J.C.Penney quebró en mayo y Sears cerró alrededor de 96 tiendas este año. Históricamente, estaban ubicados estratégicamente en los mejores centros comerciales y locales de todo Estados Unidos.

El más grande operador de centros comerciales de Estados Unidos, Simon Property Group, le alquilará a Amazon estos espacios vacíos. Simon Property Group localizará a Amazon en los extremos o en las alas de los shoppings donde se ubicaban a las marcas más conocidas.

Anteriormente, locales emblemáticos como J.C. Penney o Sears Holding Corp potenciaban los centros comerciales y generaban tráfico de personas constante. Sin embargo, Amazon no generará el mismo tráfico o acumulación de gente ya que los locales estarán destinados a la distribución de paquetes y no a la atención al público.

Simon Property Group Inc. reconvertirá locales tradicionales en almacenes y centros de distribución de Amazon: esta sería la ruptura definitiva del modelo de negocios tradicional de centros comerciales para la operadora. Ya no alquilarían locales a grandes marcas sino a operadoras eCommerce que no atenderán al público.

“Un acuerdo con Simons para agregar más centros de distribución cerca de áreas residenciales acelerará la entrega de última milla”, explicó Amazon. La expansión de Amazon en centros comerciales marca el declive de los centros comerciales y el auge del eCommerce. Lord & Taylor, Neiman Marcus Group y Nordstrom Inc. son otras compañías que están “luchando” para sobrevivir.

“Necesitamos más espacio”, sostuvo Jeff Bezos refiriéndose a la nueva expansión. Amazon quiere ampliar su capacidad logística para cumplir con la creciente demanda de productos. El fundador de Amazon prioriza la satisfacción de sus clientes y la continua innovación de la empresa: absorben más del 40% del eCommerce en Estados Unidos.

Por la crisis económica y la pandemia, quedaron vacías 63 tiendas de J.C. Penney y 11 tiendas de Sears Holding Corp. Todavía no hay anuncio oficial sobre cuántas tiendas Amazon quiere comprar.

La compañía de Jeff Bezos mantiene conversaciones con dueños de centros comerciales desde principios de 2020, antes que comenzase la pandemia. Amazon también busca expandir su cadena de supermercado y continuar vendiendo productos frescos.