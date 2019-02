"Cacha" versus Milei: cómo fue el debate libertario que se hizo viral en Twitter

El economista liberal Roberto Cachanosky se cruzó vía Twitter con varios usuarios tras hacer ciertas declaraciones sobre el flamante movimiento libertario en la Argentina. Creó un hilo en Twitter dedicado “a los jóvenes ‘libertarios’ que me descalifican por la edad" y agrego que "no creo ser tan viejo, les digo que vean a Cambiemos. Lleno de jóvenes soberbios haciendo pelota el país”. Esto lo remató con un “Juventud no es lo mismo que inteligencia” que hizo crispar a figuras del movimiento de la talla de Javier Milei.



“Cuando ustedes descalifican por la edad, igual que los de Cambiemos, no saben que Mandela fue presidente a los 75 años, Reagan a los 70, Churchill a los 66 y a los 77 años, Adenauer a los 73, Erhard a los 66 años y De Gaulle a los 68 años. Buen domingo”, dijo el economista a continuación. La discusión escaló en tono en ese momento, cuando Javier Mieli le respondió a Cachanosky comparándolo con su hermano. Las críticas, y los apoyos, a Cachanosky se multiplicaron y viralizaron el debate.

La respuesta de los usuarios de Twitter fue de lo más diversa. Varios compartieron la opinión de Cachanosky mientras que otros se expresaron más convencidos de la nueva generación de libertarios.

Que tire la primera piedra

No es esta la primera vez que el economista le dedica algún tuit picante a los libertarios. De hecho, Cachanosky tiene un largo historial de diferenciarse de los libertarios. Incluso dentro de su propio sitio Economía prara Todos, les dedicó un artículo: en el mismo criticaba la idea de que la raíz de todos los males es la emisión monetaria.

"[... ] algunos 'libertarios' se horrorizaron porque dije que el problema económico de Argentina no se resuelve repitiendo una y otra vez que hay que bajar el gasto público y los impuestos, sino debatiendo los valores que tienen que imperar en la sociedad. Mientras los 'ibertarios' repiten como loritos que hay que bajar el gasto público, los progres controlan la educación al punto que hoy en día en los colegios no se sabe quién es Alberdi, se dice que Roca fue un genocida y que Sarmiento era un asesino. Lo que buscan los populistas y progres es destruir los valores que imperaron en la generación del 37 que se plasmó en el impresionante despegue económico de Argentina hacia fines del siglo XIX, destruyendo la imagen de esa generación", expreso el economista en su blog en aquel momento.

El economista, incluso, deslizó varias versiones en la que los propios libertarios se acercan a consultarlo por su posible interés en formar parte de la estructura legal del partido. Según él mismo, rechazó todas las instancias y todos los cargos.