Cachanosky criticó a Vicky Donda por “chapear” ante un policía y las redes tomaron partido

En campaña electoral cada día parece tener miles de horas. Cada día pasan diferentes episodios que las redes suelen viralizar cada vez con mayor rapidez.

Pero además de los hechos, muchos son los comentarios que se desprenden y que, muchas veces, generan una polémica aún mayor que la del episodio mismo.

Ayer, trascendió un video en el cual la diputada nacional Victoria Donda salió en defensa de un joven que vendía pañuelitos descartables y que fue detenido por efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires al argumentar la realización de un Control Poblacional.

En ese tipo de procedimientos, los policías frenan a diferentes personas, les piden su DNI, y luego averiguan sus antecedentes. En todo el proceso, los efectivos demoran entre dos o tres horas, según Donda.

La reacción en las redes

Luego del episodio, el economista Roberto Cachanosky posteó en su cuenta personal de Twitter (@RCachanosky) un claro repudio al accionar de Donda.

“Patético, que se use el cargo de diputado para chapear ante la policía”, remarcó Cachanosky.

Como suele suceder, otros usuarios de Twitter dicidieron sumarse a la polémica y crearon un extenso hilo tras la opinión del economista.

La explicación de Donda

La diputada contó que iba a buscar a su hija al Normal 9, entidad en la que concurre al jardín, y percibió una situación bastante complicada con un chico rodeado de pañuelos carilina.

Según Donda, solo preguntó qué era lo que hacían y los policías le detallaron que se trataba de un control poblacional.

“Me entero que es un operativo llevado adelante en Once, Constitución y algunos otros puntos como Corrientes y Callao donde 'al azar' paran a gente, les piden el DNI y hacen averiguación de antecedentes con la demora consiguiente ¿Quiénes son esas personas? No sos vos, no soy yo”, explicó.

“La gente siempre tiene características similares. Son morochos, están vestidos de forma deportiva y suelen estar vendiendo cosas peligrosísimas, como pañuelos, paltas o flores", detalló la legisladora en declaraciones a radio La Metro”, remarcó Donda.

Más tarde se conoció que el joven al que asistió poseía un pedido de captura vigente desde el 15 de mayo de 2018 por orden de un tribunal oral de menores.

Al ser consultada sobre si el joven tenía antecedentes, Donda reconoció que el chico poseía antecedentes. “Había cometido un delito cuando tenía 15 años. Ahora tiene 18. El pedido de captura suele quedar en la pantalla cuando ocurre algún tipo de delito. Yo intervine, primero, porque soy abogada; segundo, porque la situación era cruenta para un chico que está trabajando; tercero, la verdad es que no sabía que existía un programa que se llamaba Control Poblacional porque sino hubiese usado los canales institucionales para oponerme.

“Me parece una barbaridad desperdiciar el dinero de los contribuyentes teniendo policías que lo que hacen lisa y llanamente es discriminar. Paran a la gente por su cara", completó.