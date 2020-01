Cachanosky a "las piñas" con Aníbal: criticó los nuevos billetes y le pegó por "los pobres" del INDEC

El poder de las redes sociales genera que muchas veces algunos mensajes se hagan virales rápidamente y generen discusiones impensadas.

En esta ocasión, el economista Roberto Cachanosky, uno de los más respetados en la actualidad, mantuvo un intenso debate dialéctico con el ex jefe de Gabinete, Aníbal Fernández.

Todo comenzó cuando Cachanosky criticó la “prioridad” que parece tener el Gobierno de Alberto Fernández de cambiar los dibujitos” en la moneda cuando se habla de “emergencia alimentaria, pobreza, y tierra arrasada”.

Fernández aprovechó el tuit para pedirle a Cachanosky que "no confunda" a las personas.

"Hay personas que pueden caminar y mascar chicle. Usted sabe que se pueden ir reemplazando progresivamente los billetes a medida que los viejos se van degradando... NO CONFUNDA por favor", enfatizó.

Cachanosky, de forma educada, le preguntó a Aníbal si "en serio cree que esto puede ser tema para ocuparse hoy en día". Enseguida comparó el valor del peso contra el dólar estadounidense e ironizó en si primero prueban con tener una moneda.

Aníbal destacó que "la preservación del valor de la moneda es imperativo del buen gobierno". Y luego apuntó contra "el gobierno de los fracasados que eliminó a los próceres de la moneda de curso legal"

La discusión fue subiendo de tono y el economista le aclaró al exfuncionario que "no era amarillo" (por el color que supo identificar a Cambiemos". Y de inmediato, retomó la discusión sobre la preservación del valor de la moneda. Le recordó que el billete de mayor denominación que dejó su gobierno fue de $ 100 pesos a US$ 6,7. Mientras que el gobierno de Mauricio Macri dejó el billete de mayor denominación en $ 1000 a US$.

Luego Cachanosky posteó que estaba teniendo una discusión de "alto vuelo" con Aníbal. Y esto enfureció al exjefe de Gabinete.

De forma irónica, le sugirió que "no se haga los rulos" al destacar que "no le mueven el amperímetro" sus desaciertos. "Liberales eran los de antes", fustigó.

El economista recogió el guante y respondió. "Clase gratis de economía. Para que algo sea moneda tiene que cumplir dos requisitos: 1) aceptado como medio de intercambio y 2) reserva de valor. El peso no es reserva de valor". Después, le sugirió a Aníbal Fernández que no se haga los rulos con los animales y los prócéres. "No hay moneda", enfatizó.

A esa altura, Fernández decidió postear un pequeño hijo sin arrobar a Cachanosky.

Entonces, Aníbal decidió reiniciar el debate

Luego, le pidió atención a Cachanosky sobre un cuadro en el que muestra "qué Gobierno preservó el poder adquisitivo de los trabajadores.

Rápido de reflejos, Cachanosky le argumentó a Fernández que "entramos en problemas" si muestra que la fuente de esos datos es el Indec. "¿Recuerdan que no medían la pobreza para no estigmatizar a los pobres y me viene con estos datos? ¿Qué IPC toma para el salario real, INDEC?", recordó el economista.

Entonces Aníbal decidió "ningunear" a Cachanosky: "Pensé que hablaba con un científico de la economía y terminé haciéndolo con Juan Verdaguer del subdesarrollo. No cambie el chamuyo señor. No es serio", golpeó.

Cachanosky obvió el agravio y retomó la discusión en términos económicos. "Veamos @FernandezAnibal en marzo de 2015 Kicillof dijo q no se medía la pobreza para no estigmatizar a los pobres y en junio de ese año Ud. dijo que Alemania tenía más pobres que Argentina", recordó. "Si no se medía la pobreza, ¿cómo supo que Alemania tenía más pobres?", agregó.

Fernández respondió con dureza. "El día que sancionen como hecho imponible twitear boludeces, presente un amparo por confiscatoriedad", remarcó.

Cachanosky entonces decidió aprovechar las descalificaciones previas de Fernández para contraatacar. "Además de descalificarme @FernandezAnibal puede contestar las preguntas: ¿fuente de los datos del salario real? ¿Cómo hizo para saber la pobreza de Argentina vs. Alemania si acá no se media? Ahora si quiere llevar el debate a nivel descalificar paramos acá.

Fernández decidió ir un poco más allá y se refirió a un retuit que dio Cachanosky a un posteo de Nicolás Cachanosky, para incrementar las críticas contra el economista. "Ahora comprendo porque ni sus pares liberales lo aguantan. Hay que ser un boludo importante para RT un mensaje que te dice “el gran” o el del “hijito”. En cualquier momento le pido a mi mamá de 91 pirulos que salga a darme manija por cualquier cosa.

Entonces, Cachanosky explicó que en realidad Fernández se equivocó porque leyó el tuit al revés.

Por último, el economista decidió dar por finalizada la discusión con un inteligente tuit.