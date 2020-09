CBDC: las monedas digitales de los bancos centrales que saltan al centro del ring

La pandemia global del coronavirus COVID-19 puso en jaque a miles de economías y empresas alrededor del planeta a raíz de las medidas de aislamiento y distanciamiento social impuestas para combatir la propagación del virus.

En ese contexto, miles de personas alrededor del planeta decidieron interiorizarse en diferentes alternativas y herramientas que le permitieran resguardar el valor de sus ahorros de una mejor forma.

El nacimiento, y posterior desarrollo del Bitcoin llevó a la creación de diferentes criptomonedas.

El objetivo principal del Bitcoin es desplazar por completo al dinero físico, utilizado históricamente por los bancos.

No obstante, los bancos centrales y hasta el propio Fondo Monetario Internacional (FMI) son conscientes de lo deficiente que es su dinero actualmente.

Sin embargo, a partir de su decisión de preservar el poder absoluto del dinero, es decir, aquel bien que les otorga poder, los bancos centrales dieron origen a las denominadas CBDC (Central Bank Digital Currency o Monedas Digitales de Banco Central).

Estas nuevas monedas tienen por objetivo avanzar hacia un futuro de dinero digital donde algunas limitaciones financieras y económicas del dinero fiduciario actual desaparezcan.

Aunque lógicamente, estas entidades pretenden mantener el control de la economía mundial. Para ello, los bancos centrales, con los medios de comunicación y los gobiernos a su servicio, pretenden combatir el crecimiento de Bitcoin, que cada día pone más en riesgo su monopolio.

¿Qué es una CBDC?

Una CBDC o Central Bank Digital Currency (en español, Moneda Digital de Banco Central), es una forma de dinero fiduciario digital que es emitido por el banco central de un país y por tanto posee valor de curso legal en esa nación.

Las CBDC pretenden otorgarle una nueva cara al dinero fiduciario, a través de funcionalidades similares a las criptomonedas con el objetivo de responder a las necesidades del mundo actual.

No obstante, buscará este cometido pero sin dejar de ser un mecanismo de control, en manos, obviamente, de muy pocos.

Las CBDCs no son criptomonedas, no son Bitcoin. ¿Qué son? Básicamente, híbridos entre ambos modelos, una respuesta de los países preocupados por la aparición de las criptomonedas libres en el mundo. Sobretodo, preocupados por la pérdida de su poder económico y financiero en el mundo.

Especialistas, incluso, las definieron como el último intento de las instituciones por mantenerse vivas en tiempos en los que buena parte de la sociedad ya los rechaza de forma masiva.

Por otro lado, analistas deslizaron que las CBDCs representan una forma de dinero que puede ayudarles a estas instituciones a alcanzar distintos objetivos políticos, económicos, geopolíticos y geoeconómicos en todo el mundo. Sumado a un nivel de espionaje a los ciudadanos que alcanzaría niveles nunca vistos hasta el momento.

El concepto de las CBDC no es algo nuevo, al igual que el de las criptomonedas. La primera mención de una CBDC la realizó James Tobin, en su paper “Financial Innovatio and deregulation in perspective”, en 1985.

Desde entonces, la idea de crear CBDC siempre sobrevoló aunque algo oculta, a partir de la sensación de control absoluto que los bancos aún tenían con el modelo tradicional del dinero.

Sin embargo, con el nacimiento de Internet, la llegada de los sistemas de pago digitales, y sobretodo, de las criptomonedas, estas entidades debieron replantearse cómo seguir teniendo el control del dinero. Esto derivó en el estudio y emisión de las primeras CBDC en el mundo.

Objetivos de las CBDC

-Generar una nueva forma de dinero capaz de aprovechar la nueva tecnología creada hasta el momento.

-Facilitar los medios de interacción económica y financiera tanto a nivel nacional como internacional.

-Crear nuevas estructuras financieras y económicas capaces de abrir puertas de inversión importantes para las naciones y el mundo.

-Estimular la competencia entre los sistemas de pagos haciendo que estos sean más económicos y con mayor alcance.

-Crear mecanismos de control de política monetaria cuya actuación sea inmediata.

-Reducir el nivel de intervención estatal sobre los bancos al disminuir el peligro del problema “Demasiado grande para fallar”.

Por supuesto estos son los objetivos de cara a la economía y las finanzas, pero adicionalmente también podemos mencionar:

Crear una estructura que permita rastrear el curso del dinero desde su origen hasta su último actor en todo momento.

Sustituir el anonimato del dinero por un anonimato controlado por las entidades que controlan las CBDCs.

Perpetuar mecanismos políticos, económicos y financieros pasando por encima de las libertades individuales.

Si bien los objetivos de las CBDCs pueden variar de los antes descritos dependiendo de los intereses del estado y el banco central que los emite.

En todo caso, los objetivos anteriormente planteados son las bases de la emisión de la mayoría de las CBDCs que existen actualmente.

Bitcoin, en cambio, es dinero libre, de la humanidad, y está basado en matemáticas, las cuales durarán hasta el fin de la humanidad.

En el dinero centralizado, toda la información financiera recabada será almacenada, acabando tarde o temprano en las mismas manos.

Características de las CBDCs

-Es posible intercambiarlo entre pares (sin conocimiento del emisor).

-Su aceptación es universal, un hecho que es apoyado por su cuadro legal otorgado por el Estado y la institución que lo emite. En tal sentido, su tenencia y uso por cualquier ciudadano es legal.

-Es anónimo, privado y su tenencia no devenga intereses.

No obstante debe tenerse en cuenta que si bien es posible intercambiarla entre pares, dicho movimiento es de conocimiento en tiempo real del banco.

La estructura que controla la moneda está bajo el manejo de los bancos, y ellos por tanto, sabrán en todo momento que un usuario realizó una transacción, la cantidad, a quien e incluso en que parte lo hizo.

-No es de libre acceso, los bancos deciden a quien se les da acceso y a quien no.