Bronca e ironía en redes por el nuevo cepo: las mejores burlas del #NoPodesComprarDolares

Los empleados en relación de dependencia que cobran parte de su sueldo con el ATP, tampoco podrán acceder a comprar dólar ahorro. Así lo confirmó este martes el Banco Central, luego de las quejas de cientos de ahorristas que el lunes no pudieron acceder a la compra. Ahora, las quejas y las críticas se trasladaron a Twitter, con cientos de usuarios muy enojados con la nueva prohibición. La noticia, después de muchos días de idas y vueltas y de virtuales feriados cambiaros durante diez días, hasta que el viernes, en algunos bancos, y el lunes, en la mayoría de las entidades, se habilitó la venta de dólar ahorro con las nueves restricciones y el 35% del impuesto agregado por el Gobierno, generó muchas reacciones en contra en las redes sociales.

En Twitter, cientos de usuarios se quejaron de la novedad, hicieron críticas, chistes y, obviamente, algunos memes que le pusieron humor a una compleja situación económica. La mayoría hizo referencia a que la opción de cobrar el ATP no es elegida por el empleado, sino un acuerdo entre la empresa y el gobierno nacional. Algunos compararon la situación de los empleados con la de otros que sí tienen la chance de comprar dólares pero a tener otros beneficios en sus empleados.

De este modo, se sigue ampliando el universo de personas que quedan excluidas del cupo de US$ 200. También quedan afuera los que cobran planes sociales, los que no tienen ingresos declarados, los monotributistas que obtuvieron créditos a tasa 0% y quienes tienen cuotas congeladas de préstamos hipotecarios o prendarios, entre otros. Lo que no se aclaró aún es si la inhabilitación vale para todos los trabajadores que alguna vez recibieron este complemento salarial de parte del Estado, o solo para los que lo recibieron con el cobro del último sueldo, el de agosto. En agosto más de 165.000 empresas accedieron a los beneficios que les permitieron hacer frente al pago de los salarios de 1,7 millón de trabajadores. En la primera tanda del ATP, fueron beneficiados 2,2 millones.

