Boca de urna en las PASO 2019: la divertida placa de Crónica que "declaró" un ganador

Desde el viernes que rige en todo el país la veda electoral. Se trata de una restricción fijada por la ley electoral que prohíbe cualquier actividad de campaña y difusión de mensajes proselitistas a través de los medios de comunicación.

El Código Nacional Electoral veta "la realización de actos públicos de proselitismo y publicar y difundir encuestas y sondeos preelectorales, desde cuarenta y ocho horas antes de la iniciación de los comicios y hasta el cierre del mismo".

Sin embargo, canal Crónica TV encontró una manera original de difundir un boca de urna. Para eso, aludió al club de fútbol del que son hinchas los principales candidatos a Presidente en estas elecciones.

El canal del recientemente fallecido Héctor Ricardo García, difundió porcentajes atribuidos a los clubes de fútbol de Boca Juniors y Argentinos Juniors, del que son aficionados dos de los principales precandidatos a presidente en estas elecciones. Para "despistar" también se incluyeron junto a los datos la cotización del dólar y los días que restan para el comienzo de la Primavera: dos placas "históricas" del canal de noticias.

Aunque el canal no fue el único que se animó a "coquetear" con esta idea. En redes sociales, un espacio que no está contemplado por la veda política, algunos usuarios compartieron otros resultados preliminares y no oficiales.