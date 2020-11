Black Friday: cómo comprar en Amazon desde la Argentina, no fallar y que encima te devuelvan plata de impuestos

El líder de ventas online está calentando motores de cara a su mejor semana de ventas. Todos los años, desde el 2013, se festeja en Argentina el Black Friday. Se trata de un día lleno de descuentos impulsados en los últimos años por el comercio electrónico. Es un día de ofertas superagresivas cuyo concepto nació en Estados Unidos. En Argentina se festeja desde 2013 y en estos días, también, se pueden aprovechar las ofertas no solo de Estados Unidos sino también del mundo. En todos los marketplaces digitales del exterior se van a poder encontrar rebajas de más del 80% en casi todos los rubros. Las tiendas donde más impacta este día de mega ofertas es en las estadounidenses, desde Amazon hasta eBay. Para aprovechar estas ofertas hay diferentes estrategias.

Cuándo es el Black Friday

El Black Friday tendrá lugar el 27 de noviembre. Sin embargo, los vendedores adelantan las ofertas y comenzarán el lunes 23. Las ofertas no durarán un solo día sino que estarán disponibles durante más tiempo.

Cómo chequear las ofertas disponibles

Las ofertas del Black Friday ya están disponibles. Las páginas de todos los países ya se adelantaron y se puede acceder a las ofertas de Amazon USA haciendo clic en este enlace. Está dividido en categorías como mejores marcas, computadoras y gaming, hogar y cocina, dispositivos Amazon y moda, entre otras. Amazon España ya publicó sus ofertas pre-Black Friday y pueden aprovecharse en este enlace.

Los vendedores lanzarán miles de ofertas relámpago. Son ofertas y rebajas entre 20 y 60% en productos por tiempo limitado. Pueden chequearse en la sola categoría llamada “Ofertas Relámpago” haciendo clic acá. Las ofertas relámpago también pueden encontrarse en Amazon España.

Los consumidores podrán configurar para que Amazon les avise cuándo un producto entre en descuento por el Black Friday. Se debe hacer clic en el botón “Watch this deal” (seguir esta publicación) y automáticamente la plataforma lo incluye en una nueva pestaña llamada “Deals you’re watching” o “Ofertas que estás siguiendo”.

Qué tener en cuenta antes de comprar en Amazon desde la Argentina

Hay que tener en cuenta que toda compra que se realiza al exterior tiene los dos impuestos extra de estos tiempos: el recargo del impuesto PAÍS de 30% y 35% de descuento a cuenta de ganancias. O sea que a los precios expresados hay que sumarle esos porcentajes. Igualmente, los productos indicados o no se consiguen en la Argentina o incluso con los impuestos quedan por debajo de los valores locales.

Además, las compras en dólares con tarjeta, restan al cupo mensual. Si se gasta US$ 50 en una compra, solo se podrá comprar US$ 150 en el banco para ahorro. Si, por ejemplo, se gasta US$ 300, es decir el precio excede el cupo de US$ 200, el mes próximo solo se podrá comprar US$ 100.

Cómo comprar en Amazon durante el Black Friday

La compra debe realizarse a través del servicio Amazon Global, un servicio logístico exclusivo de la plataforma que permite comprar desde muchos lugares del mundo (Amazon.com, el de los Estados Unidos ya está habilitado). Lo interesante de esta posibilidad es que se paga todo junto, el producto y un valor estimado por deducción de impuestos de importación y trámites en la Aduana. Es decir, el precio es final. Y en caso de que esa estimación quede por encima, te van a devolver el dinero, aunque no está escrito en piedra.

Usar Amazon Global significa que no hay que pagar nada extra, no hay que avisar al Correo que hicimos una compra ni hay que ir a buscar el producto a la Aduana: el paquete llega al domicilio que indiquemos, en cualquier lugar del país.

El tiempo de espera es relativamente corto: hay casos en los que, incluso en plena pandemia, los productos llegaron en cinco o diez días. En cualquier caso, Amazon le da a sus compradores la posibilidad de seguir todo el proceso logístico. Por ejemplo, los compradores estuvieron notando que las compras en Amazon Inglaterra tardan tan solo cuatro días en llegar a Argentina.

Qué hacer para que llegue hasta la puerta de casa

Luego de realizar la búsqueda en, por ejemplo, Amazon.es, hay que pasear por las opciones de la izquierda hasta encontrar “Envío Internacional elegible” para asegurarse así que el producto será enviado vía Amazon Global.

El resto es fácil: hay que poner lo que queramos comprar en el carrito (no usar la opción “Comprar ahora”) y luego ir a cerrar la compra. Finalmente, se elige la dirección (o se carga la dirección como lo haríamos acá) y la opción de pago.

En el domicilio de facturación hay que poner la dirección donde llega el resumen de la tarjeta. Ah: si aparece un cartel que dice, en letras rojas, “El vendedor que has elegido para este producto no realiza envíos a Argentina”, no hay que hacerle caso porque lo suelen enviar igual.

Eso sí, es importante que el producto que se quiere comprar tenga la siguiente leyenda: “Vendido y enviado por Amazon”.

Así llegan los paquetes de Amazon Global a los argentinos

La cuenta de Twitter Oportunidades Online (@OporOnlineAr) asesora a argentinos para que traigan productos del exterior sin problemas. Cuando llegan sus paquetes del exterior, los usuarios le comparten su experiencia. Los usuarios se sorprenden por la rapidez del servicio: los productos llegan en menos de siete días desde el exterior y sin límite.

“Llegó mi nuevo iPhone 11 Pro Max 256 GB”, tuiteó Gastón Martelli y etiquetó en la red social a Oportunidades Online. El smartphone cuesta US$ 1.261,89 con envío a la Argentina incluido y se puede comprar haciendo clic acá.

Llego mi nuevo IPhone 11 Pro Max 256! @OporOnlineAr pic.twitter.com/AGWJDFytH8 — Gaston Martelli (@GastonMartelli) November 6, 2020

“Llegó seis días antes de lo esperado. Entregada en cinco días exactos y comprada con descuento. Compren una gift card y marquen el producto en favorito. Amazon les avisará cuando esté en descuento y ahí deben aprovechar”, tuiteó Liz Sojo.

Una usuaria compró el smartphone Xiaomi Mi 10T 5G y le llegó en siete días. “Gracias por la info”, agradeció a Oportunidades Online a través de Twitter.

Cómo pedir la devolución de los gastos extras de Aduana

Así explica Amazon la situación: “El pago de los derechos de importación es responsabilidad del importador y se cobra con base en las leyes del país al que se envían los productos. Las regulaciones aduaneras y las tasas de impuestos que se aplican a ciertos productos pueden cambiar entre la fecha en que se estimaron los impuestos y los aranceles y la fecha de importación al país de destino. La tasa de los aranceles o impuestos suele determinarse por la clasificación de un producto, que puede variar según el país o la región”. Amazon Global reembolsa a las personas hasta 50 días después de la compra, así lo explican desde Oportunidades Online.

Hasta 50 días despues de la compra puede haber un reintegro, pero se está dando mucho antes. �� https://t.co/AnQIjCnBMD — Oportunidades Online (@OporOnlineAr) July 12, 2020

Amazon aclara que si lo que pago el comprador por derechos de importación superó lo que efectivamente cobró la Aduana, la compañía devuelve lo que sobran. Dicen: “Si los derechos de importación reales son inferiores al depósito de derechos de importación que cobramos en tu nombre, te reembolsaremos automáticamente la diferencia al método de pago que utilizaste para ese pedido. Recibirás un aviso por correo electrónico para confirmar el monto del reembolso. Los reembolsos se procesarán a medida que recibamos las facturas del transportista que confirmen los derechos de importación reales”.