"Bizarro" mensaje de un banco argentino enloqueció las redes: ¿fueron hackeados?

Aproximadamente a las 10 de la noche de ayer, muchos usuarios de la App Mobile del Banco Santander Río recibieron una llamativa notificación “push” que decía “Mi vieja mula ya no es lo que era”.

La frase, claro, corresponde a un antiguo capítulo de Los Simpson, “El Drama de Krusty” (en inglés, “Krusty gets cancelled), el último de la cuarta temporada, emitido por primera vez el 13 de mayo de 1993 en los Estados Unidos.

El mensaje causo extrañeza a muchos de los usuarios que, por supuesto, utilizaron las redes sociales para expresar su temor de que el banco o sus cuentas hayan resultado vulneradas.

Los de Santander Río mandando mi vieja mula ya no es lo que era a sus clientes transmite la confianza en los bancos que necesitamos en este momento. — Andrés Schulman �� (@juvinformada) 17 de agosto de 2018

Por esto es que el Banco publicó en sus perfiles en social media el siguiente mensaje: “Si recibiste un mensaje no habitual en la App Santander Río, fue un error de prueba. Te pedimos disculpas. La App funciona normalmente”.

En este sentido, voceros cercanos a la entidad indicaron que estaban implementando una actualización de la App con el mensaje en cuestión que se filtró por error. Pero, señalaron, “la aplicación no fue vulnerada” ni ocurrió un problema de seguridad.

Desde el banco comentan que se trato de un mensaje de prueba "que tendría que haber sido eliminado y lamentablemente no fue así". "No se trató de un hackeo, no hubo otros inconvenientes en el uso de la App o los canales digitales, ni ninguna circunstancia diferente de ese mensaje. Por eso estuvimos desde anoche tratando de llevar tranquilidad a los clientes sobre ese tema", agregan.

El código del mensaje, que algunos usuarios de publicaron en Twitter, es tan solo un mensaje de error.

Me llegó una notificación de la app del @SantanderRio que decía "Mi vieja mula ya no es lo que era" y al clickear aparece lo de la imagen.

Decí que no tengo un mango... pic.twitter.com/unvQ37zUyI — Pablo Elián Carrasco �� (@soloelian) 17 de agosto de 2018

Así lo confirma Nicolás Alberti, especialista en implementación de la empresa argentina Nuup, que se dedica al diseño, la implementación y la optimización de soluciones tecnológicas.

“Muchas veces lo que pasa es que uno hace test de ciertas cosas (en este caso un mensaje push) pensando que está trabajando en un ambiente de test y en verdad está en producción”, explica Alberti.

“Lo importante de estas cosas es tener bien diferenciados los ambientes de trabajo para que no pase. Y, en caso de hacer pruebas en producción, se pueden hacer dos cosas, o una prueba controlada con equipos propios que funcionen en producción, o tomar una muestra de usuarios y avisarles que van a hacer pruebas”, recomienda. “Los bancos a veces eligen hacer pruebas en productivo con sus empleados.”

Los mejores memes "técnicos" en las redes

Este loquito antes de renunciar se mando una para contar en los proximos 100 asados con amigos... brillante, la emjor comunicacion desde que se creo al app — Hernan (@parahernan) 17 de agosto de 2018

Claro, blame the junior. Y los seniors qué hacen con las keys de producción? Y la app por qué no sabe filtrar pushes que digan test o cosas así en prod? Y el cto? Esta gente maneja nuestra guita y tienen que bajar la página 12hs para hacer un deploy. — anabella (@deutschevita) 17 de agosto de 2018 Pasénme con los devs de @SantanderRio que los quiero abrazar por el test 'mi vieja mula ya no es lo que era'. — babyScript �� (@shadowcastre) 17 de agosto de 2018 Ay che qué sensibilidad. A mí me hizo la noche. No les van a robar por un push notification. En vez de hacerlo en un ambiente de test lo hicieron en producción. Error que puede pasar. No lo echen al dev, tremenda publicidad les hizo :corazón::corazón: — Euge Loberto (@eugeloberto) 17 de agosto de 2018

SD SEBASTIÁN DE TOMA @sebadetoma