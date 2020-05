Bitcoin: el activo fetiche que le gana a la inflación está más caro que nunca, vale US$ 10.000 y quedan pocos

El precio de bitcoin (BTC) superó la barrera de los US$ 10.000 durante la noche de este jueves siete de mayo, a solo cuatro días de que se produzca el tercer halving o reducción en la emisión de moneda en su sistema. La cotización de la criptomoneda alcanzó este hito por primera vez desde el 19 de febrero de este año, cuando se comercializaba alrededor de los US$ 10.186 por unidad, según registros del servicio messari.io.

La cercanía del halving estaría incidiendo en el alza de bitcoin cuya emisión pasará de 12,5 BTC, por bloque minado, a 6,25 BTC, lo que representa un recorte del 50% en los incentivos que los mineros reciben por verificar y asentar las transacciones en la red.

Este evento se produce cada cuatro años, y suele coincidir con subidas significativas en la cotización del bitcoin debido a las expectativas de un freno en la emisión de nuevos bloques de la criptomoneda.

Con el fin de regular el número de bitcoins en circulación (hasta alcanzar el máximo fijado de 21 millones de bitcoins desde los 18 millones actuales), quedó establecido que de manera progresiva se fuera reduciendo la recompensa que reciben los "mineros" que emiten nuevas criptodivisas mediante bloques a partir de la tecnología blockchain.

En las últimas 24 horas el precio de bitcoin se ha revalorizado un 9,02%, con el resto de las criptomonedas también ganando terreno este jueves. Ether (ETH) se comercializa en 212,99 dólares por unidad (2,13%), XRP está intercambiándose a 0,218374 dólares por unidad (0,17%), bitcoin cash (BCH) con un avance del 1,28% para un precio de US$ 253 y Bitcoin SV manteniendo su cotización en US$ 209.

El precio del bitcoin tocó mínimos durante la crisis desatada por el coronavirus el pasado 16 de marzo, cuando se desplomó hasta los US$ 4.600. La escalada desde entonces no ha cesado, y se ha acelerado en plena cuenta atrás para el próximo halving. El resultado es la subida en la jornada de hoy hasta la barrera de los US$ 10.000 , un nivel inédito desde el pasado mes de febrero, y que equivale a una capitalización de US$ 182.000 millones.

La conquista de los US$ 10.000 acerca al 120% la revalorización que acumula el bitcoin en menos de dos meses, desde los mínimos del pasado 16 de marzo. En lo que va de año, con crisis del coronavirus incluida, el bitcoin roza el 40% de revalorización. En el mercado destacan que los millonarios planes de estímulos lanzados por gobiernos y bancos centrales ayudan a sustentar el interés por activos de riesgo como las criptomonedas, aunque toda la expectación se centra ahora en cómo seguirá reaccionando el precio del bitcoin la próxima semana una vez se materialice su nuevo halving.