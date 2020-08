Bitcoin creció 350% en pesos los últimos cuatro años: todavía podés entrar

Cada vez son más los ahorristas argentinos que están virando hacia el mundo de las criptomonedas como alternativa para resguardar su valor. A pesar de los intentos de regulación, en particular a las llamadas "stablecoins" (criptomonedas con un valor asíntoticamente cercano a US$ 1) las criptomonedas siguen siendo de libre circulación en el país y una alternativa viable a los instrumentos financieros tradicionales. Al parecer, incluso, a la hora de especular y resguardar el valor de los ahorros. Según los últimos datos disponibles, quien eligió ahorrar en Bitcoin (la más popular de las criptomonedas) tuvo ganancias en pesos de hasta 350%, incluso tomando en cuenta el período más caro para comprar bitcoins.

Cabe recordar que el récord histórico de cierre para el Bitcoin se registró el 16 de diciembre de 2017, a 19.345,49 dólares. Siguiendo estos datos, quién invirtió en el peor momento de la criptomoneda ganó un +87% anual en pesos durante 4 años.

De hecho, no se trata ya de un fenómeno local. Según un reciente reporte de GlassNode, un 95% de las direcciones de Bitcoin están en beneficios. Esto implica que los satoshis almacenados en 95 de cada 100 direcciones de BTC fueron adquiridos a un precio inferior al actual.

Según los datos, este porcentaje es el más alto que se ha alcanzado en todo el año 2020, lo que resulta cónsono con el establecimiento del récord de precio que se alcanzó también recientemente.

De acuerdo al mismo informe, GlassNode concluyó que hay “fundamentos consistentemente sólidos on-chain” para creer que ha comenzado un mercado alcista en Bitcoin.

El análisis anterior, sin embargo, no contempla la transformación de los pesos en dólares, por lo que el resultado en ese sentido puede cambiar (ya que el pico de casi US$ 20.000 en Bitcoin aún está lejos de alcanzarse y no se sabe aún si alguna vez será superado).