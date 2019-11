Ayuda a sus alumnos por YouTube, pero en la UBA amenazaron con despedirlo

En tiempos donde las redes sociales parecen estar presentes en cada uno de los aspectos de la vida, también suelen aparecer noticias insólitas que, rápidamente, se viralizan.

En esta oportunidad, un profesor de la UBA fue amenazado con perder su trabajo en caso de que decidiera no cerrar su canal personal en la plataforma de videos YouTube.

Se trata de Aníbal Kacero, un docente de Física del Ciclo Básico Común (CBC) de esa casa de altos estudios, que subía videos editados en los cuáles explicaba conceptos y aprovechaba para despejar quizá alguna duda que había quedado flotando entre sus alumnos.

Kocero denunció que autoridades del CBC lo amenazaron con despedirlo en caso de que no cierre su canal de YouTube llamado Física En Segundos.

“Las autoridades del CBC me citaron la semana pasada para decirme que en virtud de las quejas de otros docentes, creen que mi rol en la facultad es incompatible con la continuidad del canal", remarcó el docente en el inicio de su descargo virtual.

“Vos sabés… yo hago todo esto por los alumnos. Es mucho esfuerzo (físico y económico) filmar y editar cada video, generar contenido, responder consultas a toda hora por aquí y por Instagram", lamentó el profesor.

Actualmente, el canal de Kocero cuenta con más de 13.000 seguidores y el contenido es reproducido en su gran mayoría por estudiantes que recién ingresan al ámbito universitario.

“Esto está creciendo mucho, cada vez somos más, los chicos me reconocen en las sedes, se sacan fotos conmigo, me expresan mucho cariño… y eso molesta terriblemente a algunos", agregó.

Como era de esperarse, el video de Kocero generó bronca y una respuesta inmediata de apoyo en las redes sociales por parte de un gran cantidad de alumnos.

La respuesta del Profesor

“Estoy perplejo. Y muy, muy agradecido. Veo que el canal ayuda a mucha más gente de la que creía y eso me llena de satisfacción. Por eso, decidí que pase lo que pase con mi cargo en el CBC y en la facultad, voy a seguir con el canal”, explicó Kocero en la descripción de un nuevo video posteado en YouTube.

“A vos. Quiero agradecerte por el apoyo, la actitud que tuviste. Por Instagram, el canal de YouTube...me llamó poderosamente la atención… La gente que quizo juntar firmas para que no se cerrara el canal”, añadió.

El profesor también dejó en claro que jamás le haría juicio a la Universidad de Buenos Aires al explicar que el estudió y se graduó en esa casa de estudios y hasta le dio trabajo durante más de 30 años.

“Nunca se me ocurrió que esto podría causar tanto revuelo…El canal va a seguir. Tomé esta decisión por las muestra de apoyo. Nunca pensé que sería tan útil que yo explicara cosas de física por Internet. Gente que me dice que gracias a los videos pudo aprobar. El canal va a seguir. Si por algún motivo me tengo que ir de la Facultad, el canal va a seguir”, completó.