Así se ven los políticos y famosos de viejos: las fotos son virales

Casi de la nada, explotó en el país el uso de una aplicación rusa (creada en 2017) llamada FaceApp.

La aplicación es muy fácil de usar. Después de descargarla en el celular, hay que subir una foto o tomarse una selfie y aplicarle el filtro que más guste: agregar anteojos, cambiar el color de pelo, agregar maquillaje, poner o quitar barba y quitar o sumar edad. Este último, el de agregar varias décadas al rostro, fue el más utilizado en la última semana.

Para lograr los efectos, la app se apoya en un sistema neuronal basado en inteligencia artificial que analizar la fotografía que se sube de forma automática a sus servidores para lograr los efectos ansiados, envejecer o rejuvenecer, al protagonista de la foto con un realismo sorprendente.

Algunos usuarios en redes sociales aprovecharon para "jugar" con la aplicación y generaron varios filtros de envejecimiento para los famosos que no los habían usado. En no pocas ocasiones, venían cargados de cierta ironía y; más veces que las que no, de crítica política.

Algunos usuarios llevaron la crítica hacia un lugar más ligero, pero no menos cómico. Varias de las imágenes compartidas hicieron referencia a "posibles eventos futuros" pero bien anclados en la actualidad nacional.

Otros de los usos imaginativos de la app fue hacer alusión a diferentes productos de la cultura popular.

Por último, no fueron pocos los que se subieron a temas económicos para crear un FaceApp de salud financiera nacional.