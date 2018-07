Así podés comprar ofertas -50% en Amazon (y que te devueltan impuestos)

Comprar en el exterior y que llegue a la Argentina siempre es un problema. Las condiciones aduaneras, los impuestos y la burocracia en general trabajan para que sea o muy caro o muy lento cuando no imposible importar ciertos productos que no se consiguen en el país. Solo por citar un ejemplo, una investigación de INFOTECHNOLOGY encontró que en ciertos productos es más barato viajar hasta EE.UU. a comprarlos y volver que abonarlos en suelo argentino.

Afortunadamente, hay dos estrategias para ganarle a los problemas del Ecommerce en el país. Para comprar por Amazon Europa hay un truco que puede hacer todo más fácil, incluso la devolución de impuestos.

Paso a paso

La compra se debe realizar en algunos de los sitios de Amazon Europa: España, Reino Unido, Alemania, Italia o Francia . En el de Alemania pueden seleccionar el idioma y utilizar el sitio en inglés. Esto no funciona para Amazon USA. El pedido debe ser menor a 650 euros (los pedidos de varios productos no pueden superar el monto de 877 euros o $1000 dolares, en caso de superarlo Amazon va a separar el pedido y enviarlo en 2 paquetes distintos para compensar el no superar el importe), según la última disposición de este año. Se puede comprar cualquier cosa, pero el pedido puede tener un máximo de 3 unidades de un mismo producto y los productos deben pesar menos de 50 kilogramos. Y, si bien se puede comprar cualquier cosa, el producto debe estar sí o si habilitado para envío Internacional Amazon Global (o envío internacional elegible) y cuyo vendedor sea Amazon. Al hacer la búsqueda pueden filtrar los resultados como se muestra en la siguiente imagen.

Gracias a una reciente normativa las notebooks, PCs y componentes están exentas de aranceles de importación, es por ello que en esos productos se obtiene el ahorro más significativo. No obstante, se verifican ahorros en otros productos, hay que simular la compra y ver cómo queda el precio final.

En este momento es cuando, posiblemente, aparezca un mensaje que avisa que el producto no se puede enviarse a la Argentina. Es necesario ignorar este mensaje porque el producto sí llegar a destino.

Luego continúa al proceso como una compra estándar en cualquier sitio, si no tienen una cuenta en Amazon, deben registrarse, les pedirá los datos de la tarjeta de crédito con la que realizarán el pago. Otro paso crucial para que la compra llegue a la puerta de manera segura, es incluir el CUIL/CUIT como información adicional al envio.

Una vez que tenemos el paquete en casa, debemos avisarle online a la AFIP que lo recibimos. Esto se realiza de manera gratuita, no genera ningún costo.

Para realizar la confirmación se debe contar con Clave Fiscal Nivel 3. Se ingresa al sitio de AFIP desde aquí: https://auth.afip.gob.ar/contribuyente_/login.xhtml. Hay dos ventajas por hacer esto: por un lado, facilita mucho la siguiente compra en el año (son 5 hasta $ 10.000) y por el otro Amazon devuelve parte del IVA a la tarjeta porque es una venta al exterior

Para empezar a probar la plataforma, se puede acceder a la cuenta de Oportunidades Online, donde se muestran las mejores ofertas de Amazzon que se pueden conseguir por esta modalidad.