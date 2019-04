Así podes comprar de todo afuera y evitar el "impuesto" argentino

Desde hace un tiempo el Gobierno nacional está intentando flexibilizar los trámites y minimizar las trabas a la hora de comprar afuera. Si bien la crisis de consumo pegó duro a la sociedad argentina, el "sueño" de comprar afuera y que llegué es posible. Sin embargo, todo el proceso no está exento de dificultades: desde papelerío difícil de completar, pasando por la burocracia del Correo y llegando hasta los propios sitios para comprar afuera, poder hacer un pedido y que llegué bien es una ciencia y un arte.

Todo lo que hay que saber para pedir y que llegue

La ley y las regulaciones

El llamado sistema Puerta a Puerta fue una de las puntas de lanza del gobierno respecto a liberalizar las compras en el exterior. Desde su anuncio hasta la fecha del día de hoy, el programa tuvo sus luces y sombras. En un principio, los montos de la franquicia de compra eran más pequeños y era necesario llenar formularios para acceder a las compras. Con el correr del tiempo, el sistema se fue simplificando y hoy es más amigable al usuario.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) habilitó a principios de este mes la última iteración del servicio Puerta a Puerta para las compras internacionales a través del Correo Argentino, en el que se simplifica el trámite y ya no será necesario ir hasta la Aduana para retirar la compra.

La medida, publicada el mes pasado en el Boletín Oficial, comprende a las compras realizadas en el extranjero que no superen los US$ 3.000 y que por su especie y cantidad no hagan presumir finalidad comercial. La resolución establece que a partir de abril, la cantidad y el monto de las compras exentas de impuesto será elevado, de un único envío anual de US$ 25, a 12 envíos de US$ 50 cada uno en el mismo período. Tampoco será necesario realizar el trámite a través de la página web de la AFIP, ni contar con Clave Fiscal nivel 3 para realizarlo.

Por otro lado, la cara “B” de los pedidos, el sistema de pequeños envíos y que se rige por el sistema Courier (es decir, empresas como DHL o FedEx), no va a sufrir modificaciones, por lo que seguirá operando hasta ahora: hasta 3 unidades del mismo producto, hasta cinco compras por año, mercadería para uso personal y no comercial por hasta 50 kilos y un límite por compra de US$ 1.000 en el importe final.

Según datos oficiales, el día de apertura del “nuevo” sitios de Puerta a Puerta (el 1 de abril de 2019) demostró que existe interés. Se registraron 12.000 personas y hubo 8300 operaciones concretas en el primer día (6800 realizaron el aviso de compra y 1500 avanzaron con la declaración).

Cómo se hace, realmente, el trámite del Correo

El nuevo portal de Envios Internacionales del Correo Argentino es www.epago.correoargentino.com.ar. Para acceder es necesario tener DNI, aunque se puede acceder también con el pasaporte.

La primera vez que se ingresa hay que crear la cuenta. Los datos que pide el sitio son: nombre, apellido, CUIL y cuenta de correo electrónico. Es importante utilizar el correo principal ya que será la manera en que comuniquen todos los movimientos de los paquetes.

Para chequear que el DNI sea el correcto (o sea, que esté a la mano y no sea el de cualquiera), la forma de verificarlo es pedir el "número de tramite". ¿Qué es? El mismo número que piden otros sitios web estatales para realizar alguna verificación del DNI, y se ubica en el medio abajo.

Fuente: AFIP.

Una vez que el sistema verifica todos los datos con el Registro Nacional de las Personas, el registro está ok.

Hay que tener en cuenta que, tal como recoge Guido Di Paolo en su sitio Aliexpress, hay que seguir declarando lo que viene en el paquete pero la diferencia es que todo se hará en la página del Correo y ya no en la de la AFIP. Si se desconoce el contenido -en caso de que sea un regalo-, hay una opción para tal fin -que llevará a que si o si uno tenga que retirar el paquete en la Aduana-.

Lo que hay que pagar si o si, más allá de que el pedido sea inferior a US$ 50, es la tasa del correo que en la actualidad se ubica en los $140. Este pago también se hará a través de la página del correo. El estado de actualización de los pagos se hace cada cinco minutos, dice Di Paolo. Estos pueden hacerse con tarjetas de crédito y PagosMisCuentas o Bapro. MercadoPago no está disponible por el momento.

Respecto a los avisos, el Correo Argentino le avisará al usuario del recorrido paso a paso del paquete cuando llegue a la Argentina, la Aduana lo acepte la distribución (o lo clasifique para el retiro presencial), el pedido salga a distribución (se supone que el mail saldrá temprano el mismo día que lo van a entregar para que el destinatario pueda estar presente).

Lo mejor, para facilitar el tramite, es realizar el aviso de compra vía el nuevo portal apenas se reciba el código de seguimiento por parte del vendedor.

No se puede evitar que la Aduana decida el destino de los paquetes, cuenta el bloguero, dado que algunos paquetes deben ser registrados por cuestiones de seguridad. Lo que sí confirmaron desde el Correo es que no deberían quedar retenidos, como sucedía hasta ahora, fundas, pañales, llaveros y ropa.

En caso de tener que retirarlo en la Aduana, se puede retirar personalmente, autorizar a un tercero o al Correo Argentino. Si todo está ok, en caso de elegir la última opción, el paquete seguirá su camino hacia la distribución.

Los emprendedores argentinos

Además de Amazon y eBay, hay plataformas más cercanas que se encargan de traer productos directamente por una comisión. Se trata de emprendedores locales que ayudan a hacer los trámites y financiar los costos. Es una buena alternativa, acaso más costosa, para desligarse pero asegurarse que los paquetes llegan.

Grabr

Esta aplicación permite que un comprador se ponga en contacto con una persona en el exterior para que esta le traiga sus comprar cuando viaja al país. La comisión se negocia y ronda entre el 15 y el 20% del costo final del producto. Luego de que el viajero acepta las condiciones, el cliente compra el producto online y se lo envía. Así lo contamos en Infotechnology en 2016.

Tienda Mia

Este ecommerce local tiene agrega los catálogos de productos de los principales retails del mundo, incluidos eBay, Amazon y Walmart. Ellos se encargan de calcular el precio real del producto, con sus tasas y comisiones correspondientes para que no haya sorpresas al final del ticket (cabe señalar que estas cifras son bastante altas pero permite ir a retirar a la central, en San Telmo, sin mayores demoras). Así se reflejó en este medio el año pasado.

Atucasa

Se trata de un emprendimiento 100% argentino que promete facilitar la intermediación entre los e-Commerce internacionales, principalmente aquellos con casa matriz en los Estados Unidos y China, y los consumidores argentinos. "Tenemos un sistema express que permite que los pedidos lleguen en cinco días; hacemos acopio en nuestro depósito en Miami. Además, tramitamos todos los trámites de importación para que el cliente no tenga ninguna carga burocrática y el proceso sea más simple", dijo oportunamente Mario Celada, uno de los emprendedores detrás del proyecto. La plataforma, asimismo, también ofrece un panel de control donde el usuario puede ver el estado de su paquete, fotos y otros datos útiles como el peso y la fecha de entrega en destino. Aquí detallamos el funcionamiento de la plataforma en 2018.

Compra fácil, de DHL Express

Es un servicio de casillero lanzado por el courier internacional DHL que permite contar con una dirección postal en Miami donde se pueden enviar las compras que se realizan en los Estados Unidos, para luego consolidarlas y traerlas a la Argentina. El servicio facilita el envío de las compras por internet desde los Estados Unidos a la Argentina en tiempo récord: de acuerdo a la empresa, entre 24 y 48 horas. “Por medio de una dirección física en Miami, DHL Express completa la entrega del paquete de manera simple y funcional, y permite comprar en más de una tienda, consolidar todo en el casillero y pagar un solo flete de envío”, detallaron al momento de su lanzamiento desde la plataforma, en diciembre del año pasado.

Hay vida más allá de Amazon

Uno de los jugadores fuertes en el mundo del e-commerce es China. No es sorpresa, sabiendo que el gran competidor de Amazon -e inspiración para el rey del e-commerce nacional; MercadoLibre- es el sitio Alíbaba. Pero no es el único jugador chino que pisa fuerte en las ventas electrónicas.

Por ejemplo, para comprar ropa china, el lugar indicado es LightInTheBox. Cuenta con ofertas temporales de ropa y accesorios, pero también tienen un apartado de muebles para interiores y exteriores. Tiene controles de calidad y una política de devolución en caso de que los productos no lleguen en el estado adecuado. Los precios suelen ser baratos, pero los tiempos de entrega son largos. Un producto puede tardar entre 10 y 30 días hasta llegar al país. En términos de tecnología, el portal chino DealExtreme, fundado en 2006, es uno de los líderes indiscutidos. Con los años se convirtió en uno de los más confiables y tiene oficinas en los Estados Unidos. El sitio tiene una versión en español, ofrece envíos sin costo y no es necesario registrarse para realizar compras. Basta con elegir el producto y hacer el pago con una tarjeta de crédito.

Sin salir de Asia, pero poniendo el foco en otros países, se pueden encontrar también empresas líderes del rubro que no gozan de la publicidad de sus hermanos mayores pero tienen un peso similar. Tal es el caso de Rakuten y su división Global Market. Se trata de una empresa multi negocios, que tiene la división de e-commerce más grande de Japón. Es una de las 10 compañías de internet más grandes del mundo, cotiza en la bolsa tecnológica de Japón, su capitalización de mercado es cercana a los 5.000 millones de dólares. Recientemente estuvo un poco más bajo la luz del reflector por haberse acercado al club de fútbol Barcelona para ser sponsor. Se pueden conseguir todo tipo de productos; desde ropa hasta electrónica pasando por productos para el hogar.

Otro peso pesado en Asia es Flipkart, una de las empresas más grandes del rubro con raíces en India. Un e-commerce que nació de manera similar a Amazon (vendiendo libros) pero luego se expandió a más rubros incluyendo tecnología. Una peculiaridad de este sitio es que vende muchas marcas propias: Citron (electrodomésticos), Digiflip (anteriormente para electrónica y accesorios) o Billion (smartphones).



En Europa también hay opciones. Zalando es una tienda de moda online alemana especializada en la venta de zapatos y ropa para mujer, hombre y niño. Los menús son muy prácticos, y aunque Zalando no posee tantísimos formas de filtrar los resultados como otros eCommerces, es muy sencillo encontrar cualquier producto entre su extensísimo catálogo (más de 1.000 marcas de moda y calzado).



Americanas es el otro “MercadoLibre” de Brasil. Es una compañía de ventas minoristas por Internet más grandes de ese país y se pueden encontrar una gran variedad de productos de todas las clases. También hay que estar atentos porque tienen muchas ofertas.

El "Puerta a Puerta" de Galperín

Uno de los ingresos más interesantes al mundo de las compras en el exterior es el de Mercado Libre. El unicornio argentino ofrece el servicio de Puerta a Puerta: "nos ocupamos de entregarte lo que compraste en otros países en tu domicilio, sin tener que depender del correo ni de un courier, sin preocuparte por ningún trámite ni tener que ir a un lugar en particular a retirarlo", afirman en el sitio web del servicio. En otras palabras, la compañía se encarga de hacer los trámites aduaneros necesarios y de entregar el producto en mano (en un plazo de 5 a 8 días).

El servicio se encuentra dentro del sitio de ventas internacionales de Mercado Libre, al que se puede acceder a través de este enlace.

Para comprar sólo hace falta cumplir con los requisitos de la AFIP, como tener clave fiscal 3 y haber hecho la declaración de compras y recibimiento de productos del exterior (que se realizan luego de haber recibido el producto). Luego a la hora de abonar el producto, se paga solamente lo que aparece en el sitio de Mercado Libre como si fuese una publicación tradicional. "El precio total que pagás (precio de producto + costo de envío) incluye los costos de importación.

No tenés que pagar nada extra. El valor final es el que ves en la página de Mercado Libre cuando seleccionás y avanzás en la operación. No hay sorpresas", explican en el sitio del gigante del e-commerce respecto a los costos de compras.

De esta manera, Mercado Libre se suma a la competencia de sitios como A tu Casa.net o Tienda Mia como así también Linio.com; todas empresas que pusieron su foco en el e-commerce internacional.