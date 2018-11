Así podés aprovechar las súper ofertas chinas (con u$s 3000 de límite)

Las ventas online por el Día del Soltero en China experimentaron este año un nuevo récord para Alibaba, el gigante de e-commerce de ese país, que recaudó más de US$ 30.802,47 millones por la venta de diferentes productos.

¿Quedan aún ofertas en el gigante asiático para ser aprovechadas desde la Argentina?

Como suele suceder en Argentina con el CiberMonday, algunas ofertas suelen extenderse. Por ejemplo, camperas deportivas por apenas US$ 9, o $ 400 cada una; smartwachs por solo US$ 4,68%; o fundas de cristal templado para proteger un iPhone por apenas US$ 4,76.

En principio se deben tener en cuenta algunos ítems antes de llevar adelante una compra al extranjero como así también analizar algunas opiniones de usuarios sobre su experiencia en años pasados.

Paso a paso

En principio, para aprovechar este tipo de ofertas hay que registrarse en el sitio, que le pedirá datos personales como nombre, dirección, e-mail y teléfono.

Una vez completado el formulario, deberá dirigirse a la página principal del sitio de e-commerce y buscar el producto deseado.

En ese apartado, deberá prestar especial atención a las opciones que le brinda la página en torno a las opciones de colores, cantidad de pares, y si el envío es gratis o posee un costo adicional, y sobretodo, a las políticas de devolución, y si se incluye el reintegro total del dinero.

Asimismo, deberá estar atento a la demora del envío que, en algunos caso, supera los 60 días.

La hora del pago

Una vez elegido los productos, deberá hacer clic en “comprar ahora”, que llevará al usuario de la página donde se detalla el pago a realizar.

En este nuevo apartado, deberá confirmar el pedido, el precio del artículo y, del envío, siempre y cuando no sea gratuito.

Una vez completado el trámite, será redirigido a una nueva ventana, donde deberá completar los campos con los datos de su tarjeta de crédito que, obviamente, debe tener alcance internacional.

Los problemas

No obstante, comprar en China por internet desde Argentina es algo un poco más complicado.

A raíz del furor que tuvieron este tipo de páginas años atrás, ya que permitía acceder a artículos difíciles de conseguir en el país -o que eran demasiado caros- tanto la institución de correo como la de aduana colapsaron por la gran cantidad de productos que llegaron al país.

Asimismo, el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, junto con la AFIP, tomaron la decisión de restringir las compras a China y a los Estados Unidos por internet a fines de 2013.

Actualmente, hasta US$ 3.000 los productos se entregan sin necesidad de hacer despacho de Aduana. Aunque sí el usuario deberá pagar un costo a la firma DHL -compañía de logística que brinda servicios de mensajería internacional, paquetería y correo urgente- por traer el producto.

¿Cuánto es el costo a pagarle a DHL? Dependerá de la naturaleza del producto que se compre en el país asiático.

“Obviamente, con las nuevas resoluciones, las cosas pueden tener valor comercial. Es decir, se pueden traer 3.000 relojes cuyo valor sea un dólar por unidad. No en todos los casos se cobra el envío, hay que ver la naturaleza de la mercadería y si se fabrica o no acá en la Argentina. En muchos casos no se paga un centavo, solo se debe abonar el traslado de DHL”, expresó Mariel Bruno, vicepresidente a cargo de Zonatec, firma socia de la Cámara de Comercio Argentina para el Asia y el Pacifico, en diálogo con Infotechnology.

Las demoras en la llegada

El Día del Soltero surgió en 2009 con la participación de solo 27 comercios y una recaudación de apenas 52 millones de yuanes, mientras que este año participaron más de 180.000 marcas

No obstante, muchos usuarios confirmaron que luego de las compras, los envíos suelen tardar y que los servicios logísticos de estas empresas se encuentran lejos del ideal.

En ese sentido, según algunas reseñas, usuarios debieron esperar más de un mes para recibir alguno de los productos adquiridos. Incluso algunos resaltaron que, en ediciones anteriores, debieron esperar hasta enero para recibir sus compras.

En Twitter o en diferentes foros existen varios negativos similares, que dejan en claro que la logística representa una de las debilidades más importantes de este tipo de promociones.

Por tal motivo, para aquellos usuarios ansiosos es preferible que revise no solo el valor de los precios sino que además, piense en que su entrega demorará más de lo previsto.