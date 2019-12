Así modificaron sus "bios" en Twitter Alberto, Cristina, Macri e integrantes del nuevo Gabinete

El presidente electo, Alberto Fernández, suele utilizar su cuenta personal de Twitter (@alferdez) para ponerse en contacto con empresarios, personalidades o simplemente saludar a otros usuarios.

Antes de asumir su compromiso, Fernández modificó su bio en la red de microblogging: "Abogado Profesor de Derecho Penal (UBA). Hincha de Argentinos Juniors. Presidente de la Nación Argentina".

Sin embargo, no es el único político de la nueva administración que lo hizo. La mayoría de los nuevos ministros y personas más cercanas al flamante presidente también poseen cuentas en la red de microblogging.

La vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner también modificó su bio en su cuenta (@CFKArgentina): "Militante peronista. Vicepresidenta de la República Argentina. 2 veces Presidenta mandato cumplido".

Otro que modificó su biografía en su cuenta personal de Twitter fue Axel Kicillof (@Kicillofok), gobernador electo de la Provincia de Buenos Aires. "Gobernador electo de la Provincia de Buenos Aires por el Frente de TODOS", remarcó.

Otro que modificó su bio en Twitter fue el presidente saliente, Mauricio Macri. En su cuenta personal (@mauriciomacri). "Miembro fundador de PRO Argentina y Cambiemos. Casado. 4 hijos. Hincha de Boca", sostiene la bio.

A continuación, un breve punteo con las modificaciones (o no) que sufrieron las bios de las cuentas personales de buena parte del nuevo Gabinete.

Por ejemplo, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, aún no modificó su bio en su cuenta de Twitter (@SantiCafiero). El politólogo y graduado en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, posee en su link: “militante peronista. licenciado en ciencia política. doctorando en desarrollo económico. editor independiente”, detalla la cuenta que, cuenta con más de 54.400 seguidores.

Cecilia Todesca Bocco, la vicejefa de Gabinete, en cambio, aún no posee una cuenta de Twitter activa.

Martín Guzmán, el flamante ministro de Economía, fue otro de los que modificó el perfil. En su cuenta (@Martin_M_Guzman) publicó "A partir del 10 de diciembre, Ministro de Economía de la Nación.

Por otro lado, Luis Basterra, flamante ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca aún no modificó su bio en su cuenta personal de Twitter (@LEBasterra). Su biografía solo sostiene: "Ingeniero Agrónomo. Diputado Nacional. #FrenteDetodos"

Algo similar ocurre con el perfil de Juan Cabandié, flamante ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. En su cuenta personal de Twitter (@juancabandie). "Papá de Pedro y Ciro Néstor. Diputado FPV. Boca y Riquelme. Fan de la Palta. ex vegetariano", puede leerse en su bio.

Roberto Salvarezza, el ministro de Ciencia y Tecnología, tampoco modificó aún su bio en la red de microblogging (@RCSalvarezza). "Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires #UnidadCiudadana . Doctor en Bioquímica. Ex presidente del CONICET (2012-2015)", sostiene.

El ministro de Cultura, Tristán Bauer, es otro de los flamantes integrantes del Gabinete que no poseen cuenta oficial en Twitter, pese a ser director de cine, graduado en el Centro Experimental del Instituto Nacional de Cinematografía.

En cambio, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, sí posee cuenta de Twitter (@RossiAgustinOK), aunque decidió no modificar su bio. "Santafesino de Vera, rosarino por adopción. Militante peronista. Con Nestor y Cristina volví a creer en los sueños colectivos".

Matías Kulfas, el ministro de Desarrollo Productivo, es otro de los funcionarios que no posee una cuenta oficial en Twitter.

En cambio, Daniel Arroyo, flamante ministro de Desarrollo Social, también cuenta con una cuenta en la red oficial de microblogging (@LicDanielArroyo). Al igual que los otros funcionario, tampoco modificó aún su perfil, que sostiene: "Diputado Nacional - Pte. Bloque Red x Argentina / Ex Viceministro de Nación y ex Ministro de Desarrollo Social de Bs As. Profesor Univesitario. Fana del Ciclón".

Por otro lado, la flamante titular del Ministerio de Desarrollo territorial y Hábitat: María Eugenia Bielsa sí posee cuenta (@MariaEBielsaOk). Como los otros compañeros de Gabinete, aún no modificó su bio: "Arquitecta Docente Universitaria. Ex Vicegobernadora de la Provincia de Santa Fe. -Cuenta Oficial-"

En tanto, el ministro del Interior, Wado de Pedro, flamante ministro del Interior, tampoco modificó su bio en Twitter (@wadodecorrido). "Mercedino. Militante. Peronista Kirchnerista. Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires Frente de Todos. Acá si soy @wadodecorrido"