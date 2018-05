"Así funciona la inteligencia": las recomendaciones de los Gates para los jóvenes

Ayer, Bill y Melinda Gates dieron una entrevista en Hunter College, en Nueva York, donde recibieron preguntas sobre la fundación, sus carreras e incluso sobre el matrimonio de las personas que asistieron al evento y de otras que participaron vía Facebook Live.

Hacia el final de la jornada, la pareja Gates recibió una pregunta de otro emprendedor que hoy tiene una de las empresas más grandes del mundo y también una fundación benéfica: Mark Zuckerberg. El fundador de Facebook les preguntó qué recomendación le darían a sus versiones jóvenes si pudieran volver en el tiempo y hablarles. Según comentó, un amigo le pidió que haga la pregunta.

Por su parte, Bill Gates explicó que ahora entendió que no hay una “forma correcta” de ser inteligente, sino que, por lo contrario, ser talentoso en una gran variedad de campos es lo que hace que una persona sea realmente exitosa. “Antes era tan ignorante respecto a los distintos conjuntos de habilidades. Pensaba que si alguien tenía un IQ alto, podía ser bueno en todo y la idea de que hay que combinar diferentes habilidades todavía me sorprende”, dijo Gates y admitió: “pensaba que la inteligencia era una idea simple y que podía resolver todo, pero me hubiese gustado entenderlo mejor”.

Melinda le respondió a Zuckerberg que a ella le hubiese gustado confiar más en sus instintos. “Me hubiese dicho: ‘confia más en vos, sabes más de lo que creés’, y también me hubiese explicado que es posible aprender cualquier cosa”, comentó. También agregó que le gusta pasar tiempo con Bill porque él siempre le recuerda que puede aprender todo lo que quiera. “No aprendí sobre biología en la secundaria, pero siempre puedo aprenderlo hoy. Eso es una gran motivación”, destacó Melinda.