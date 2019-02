Así es la PayPal Mafia, el club de amigos que domina el planeta con tecnología

Camadería, amistad, inteligencia, intuición y un toque de ambición. Un cócktail explosivo que debe poseer cualquier joven emprendedor que busca llegar a la cima en la Argentina o cualquier lugar del mundo.

A principios de los 2002, un grupo de mentes brillantes se conoció, si se quiere de casualidad, en Sillicon Valley y, desde entonces sus nombres de sus integrantes aparecen de forma directa -o indirecta- en cada uno de los nuevos tanques tecnológicos.

La PayPal Mafia nació y creció de a poco en las oficinas de PayPal, antes de que la firma fuera comprada/absorbida por eBay, en 2002.

¿De dónde provienen sus integrantes? Suerte o destino. Son trabajadores que arrancaron el siglo desempeñándose en la principal compañía de pagos online del mundo y forjaron un lazo de amistad inquebrantable antes de partir hacia nuevos horizontes.

Actuales dominadores del escenario tecnológico, algunos de los nombres ilustres de la PayPal Mafia son los de los millonarios Peter Thiel, Elon Musk o Max Levchin, mejor conocidos como los fundadores de YouTube, LinkedIn, Tesla, Digg o Yelp, entre otros gigantes tecnológicos.

Para los amantes de los films de mafia

Intereses comunes, códigos compartidos, funcionamiento de similar a una secta, y un afán por modificar los regímenes establecidos, en PayPal no existió ningún tipo de revolución contra algún superior con aires de grandeza, incompetente que hostigaba a los trabajadores que, cansados de sus malos tratos, decidieron crear una secta para destruirlo algún día.

En PayPal existió en realidad un choque de visiones corporativas. Todo empezó cuando el capitalista de riesgo Peter Thiel asoció sus fuerzas con las de Max Levchin, un científico informático recién graduado en Standford –donde también había estudiado-, para fundar Confinity Inc, a mediados de 1998.

Peter Thiel y Max Levchin, los fundadores de la PayPal Mafia.

Confinity Inc era una empresa criptográfica destinada, en principio, a simplificar la vida de todo inversor que pretendiera pagar directamente con su PDA de segunda generación, sin necesidad de echar mano a su billetera.

En 1998, Thiel advirtió que el despegue definitivo estaba muy cerca al entender que la idea conjunta con Levchin serviría para terminar de convencer a sus inversores del Deutsche Bank.

Esa idea fue PayPal, una aplicación que “permitirá a individuos el traslado de sumas de dinero entre dispositivos de mano, tales como teléfonos móviles, Palm Pilots y buscas", de acuerdo a la descripción que la prestigiosa revista Wired hizo en septiembre de 1999.

Con PayPal, Thiel y Levchin consiguieron de forma inmediata la atención de X.com, la primera empresa de Elon Musk, el actual propietario de Tesla, quien no dudó en unirse a Confinity Inc a principios de 2000. La nueva firma pasó a llamarse PayPal Inc.

Peter Thiel y Elon Musk

En su primera OPV en 2002, las puertas de la empresa se vieron colmadas de potenciales compradores, aunque ninguno tan insistente como eBay. Tan es así que pasó a ser una filial de su propiedad ese mismo año, y sólo le costó unos U$S 1,5 mil millones.

“La cultura empresarial imperante en los primeros años de PayPal fue rabiosamente juvenil, casi universitaria, lo que ayudó a crear unos vínculos de camaradería inquebrantables”, describió Sarah Lucy, palabras más, palabras menos, en su libro 'Once You're Lucky, Twice You're Good: The Rebirth of Silicon Valley and the Rise of Web 2.0' (Avery, 2008).

La PayPal Mafia toma color

Casi todos sus integrantes son jóvenes que se graduaron o pasaron por Standford, es decir, estaban acostumbrados a ser sometidos a un riguroso proceso de selección y llevaban el lema “Audentes Fortuna iuvat (La Fortuna Ayuda a los Audaces)” impregnada en su cuerpo y alma.

Sin embargo, la superestructura de eBay exigía, como mínimo, una mayor rigurosidad, control corporativo y horarios mucho menos flexibles.

El ambiente eléctrico de libertad creativa que se respiraba PayPal antes de la compra se fue perdiendo con el ingreso de la firma a la “pelea grande”.

El joven emprendedor tecnológico, una vez que tiene la libertad de acción, difícilmente quiera volver atrás. Por eso, no sorprendió que en 2006 sólo 12 de los 50 empleados originales de PayPal aún continuaran en la firma.

Qué pasó con los otros 38 trabajadores

Ese grupo mágico, integrado por personas conectadas por una potente colección de lazos profesionales y sociales, pasaron a ser jugadores de primera en Silicon Valley a mediados de la década pasada.

Luego de la explosión de la burbuja punto.com, Internet empezaba a recomponerse y empezaba a prepararse para un modelo de negocio basado en el usuario.

Ya por aquel entonces, la PayPal Mafia poseía una posición de privilegio, en un contexto histórico inmejorable. ¿Por qué? Sus integrantes eran talentos extra-cualificados en el arranque de una nueva frontera capitalista.

Años más tarde, en octubre de 2006, no sorprendió que el prestigioso periódico The New York Times publicara una nota de Miguel Helft llamada “Vale la pena tener amigos en PayPal”. El informe explicaba el funcionamiento que ya empezaba a ser considerado como una verdadera mafia, aún con tono jocoso, pero no del todo. "De vez en cuando, un grupo de antiguos empleados de PayPal se junta para ponerse al día de la vida y del trabajo. Puede ser una barbacoa de patio trasero, una fiesta de cumpleaños celebrada en un restaurante fino de San Francisco o una sencilla reunión nocturna en casa de alguien. De manera casi inevitable, la conversación gira hacia los negocios y, antes de que se den cuenta, una nueva start-up ha nacido o encontrado un apoyo financiero”, resaltaba la publicación.

La nota también se refería de unos "trabajadores que se habían marchado (de eBay) para lanzar o unirse a una nueva generación de compañías internáuticas”, pero sin dejar de mantener el contacto.

La leyenda de la PayPal Mafia se transformó entonces en una red secreta de intereses y amistades, que compartió un tiempo juntos a principios de los 2000 en Silicon Valley y que, desde entonces, se ayuda mutuamente con ideas o millones de dólares.

La idea de una PayPal Mafia terminó de quedar en el inconsciente colectivo cuando la revista Fortune convocó a trece de sus miembros más destacados y los convenció para posar en una especie de homenaje a la estética de “Los Soprano”, la exitosa serie de duros mafiosos y gángsters.

Thiel y Levchin, junto a las mentes maestras detrás de tótems como LinkedIn, Reddit, Yelp y, YouTube quedaron inmortalizados como los arquitectos de la actual vida digital de millones de personas.

El ejemplo de Youtube

Una de las firmas que sirven para ejemplificar a la PayPal Mafia. En 2005, la empresa YouTube fue fundada por Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim, quienes aún formaban parte de la plantilla laboral de PayPal/eBay cuando tuvieron la idea y confeccionaron un plan tentativo de negocio.

En noviembre de ese año, los fundadores pasaron de trabajar en el garaje de Chen a recibir U$S 3,5 millones por parte de Sequoia Capital, una firma de capital riesgo a la que –casualmente- acababa de unirse, Roelof Botha, un antiguo colega de PayPal, que también insistió en integrar la junta de directores de YouTube.