Así es el Campeonato Mundial de Word, Excel y PowerPoint

En un contexto donde los eSports ganan cada vez mayor importancia, se realizará una nueva edición del Campeonato Mundial de Especialistas de Microsoft Office. Sí, un torneo especial para expertos en Excel, Word y Powerpoint, entro otras aplicaciones.

En esta ocasión se trata de la edición anual número 18 del curioso certamen, en el que participan estudiantes de casi todo el planeta.

Básicamente se trata de una competición anual organizada por Certiport, una firma que ofrece certificaciones relacionadas con software, la cual está dirigida a estudiantes de entre 13 y 22 años.

Las bases del campeonato pueden buscarse acá

¿El objetivo? Que el ganador demuestre sus habilidades en el uso de las herramientas de Office.

Antes de competir, más allá del entrenamiento, los interesados deben participar de exámenes de certificación de Office Specialist y pruebas.

Luego, sortear eliminatorias regionales (o estatales) y por país. En la final, el interesado tendrá otros tres días para competir con otros 149 finalistas de más de 50 países.

Las reglas de las eliminatorias son responsabilidad de los socios o instituciones afiliadas al programa Office Specialist y Certiport, por lo cual en cada país es diferente.

También existen casos donde la participación es tan grande, que las eliminatorias son eventos enormes donde también se ofrecen premios en efectivo y reconocimientos.

El año pasado, los organizadores recibieron más de 1,3 millones de solicitudes de 116 países, donde sólo pasaron a la gran final 152 finalistas representando a 51 países.

Luego de elegir una categoría y la versión donde competirá, cada interesado podrá empezar a competir pero no podrá participar en más de una las seis opciones disponibles:

Especialista de Microsoft Office Word 2013

Especialista de Microsoft Office Excel 2013

Especialista de Microsoft Office PowerPoint 2013

Especialista de Microsoft Office Word 2016

Especialista de Microsoft Office Excel 2016

Especialista de Microsoft Office PowerPoint 2016

De este modo, en cada Campeonato Mundial se eligen tres ganadores para cada categoría.

Es decir, 18 grandes ganadores, nada más.

Los premios arrancan en US$ 1.500 dólares para el tercer puesto, US$ 3.500 dólares para el segundo y US$ 7.000 para los primeros puestos de cada categoría, quienes además reciben trofeos, medallas, certificaciones y hasta dispositivos Microsoft como Surface o Xbox One.