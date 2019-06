Aprender Python gratis: dónde están los mejores cursos y cómo acceder

Ya quedan pocas dudas de que los puestos más buscados y mejores pagos en el mercado global son los relacionados con la tecnología. En Argentina, los sueldos de IT se posicionan en $ 50.000 dentro de la mediana estadística (la mediana representa el valor de la variable de posición central en un conjunto de datos ordenados) según la encuesta de 2019 de Openqube y Sysarmy.

Para insertarse en este mercado existen varías estrategias distintas. Una de las más populares es ingresar a través de algún lenguaje de programación relativament sencillo. Ese es el caso de Python, uno de los lenguajes más populares y que más facilitan la entrada al negocio de la tecnología. Es posible aprender a manejar esta tecnología y recibir un sueldo mucho más alto que la media.

¿Qué es Python?

Dentro del mundo de los lenguajes de programación (un lenguaje es una herramienta que permite dar ordenes a una máquina) Python ofrece varias ventajas tanto de cara al aprendizaje como de cara a la búsqueda laboral.

Python es un lenguaje interpretado. Esto significa que permite analizar y ejecutar otros programas independientes. Usando un intérprete, un solo archivo fuente puede producir resultados iguales incluso en sistemas sumamente diferentes (ejemplo. una PC y una PlayStation 4). Si bien la ejecución es más lenta, la flexibilidad es considerablemente más alta.

Además, la sintaxis del código favorece la lectura en lenguaje natural. Esto quiere decir que Python es más parecido que otras alternativas al lenguaje inglés.

Ejemplo de programación en Python

En este caso se hace uso de comandos como Print (imprime un mensaje en la pantalla) o If (el "si" condicional en inglés, tal como sucede en "si hago esto, pasará esto otro") o Elif (también conocido como Else, es el condicional booleano más básico).

En el caso de ejemplo, se muestra un programa básico que identifica a con algún imput del usuario. Luego, si es número es igual a 10, mostrara en pantalla el mensaje "has escrito 10". En otras palabras, se usa el comando If para establecer una condición previa al Print que indica qué mensaje se muestra en pantalla: if a = 10: print "Escribiste 10". El comando Elif para las otras dos opciones posibles, si no es 10 es o bien mayor o bien menor a 10.



Python es un lenguaje sencillo pero poderoso, que permite un amplio rango de aplicaciones que van desde desarrollo web hasta IA y Machine Learning.

¿Dónde se puede aprender?

Existen varias alternativas, online y gratis, para empezar a aprender el lenguaje e incluso adquirir un nivel profesional y certificado.

En este enlace se puede encontrar un curso en español que abarca todas las áreas importantes del lenguaje: desde la instalación, pasando por operadores y tuplas, hasta bucles y objetos. El curso, online y gratuito, ofrece una buena experiencia de aproximación al lenguaje y puede servir como puntapié para cursos más complejos. Algunos cursos, introductorios, explican lo básico poco más de dos horas.

Unipython cuenta con varios cursos en línea para aprender Python o mejorar el nivel una vez que el usuario es avanzado. Organizados en nivel básico, intermedio y avanzado (y en el futuro uno para expertos enfocado a la inteligencia artificial), se pueden iniciar y seguir al ritmo del usuario.

El portal Learn Python tiene una versión en español donde enseña a programar en este lenguaje con tutoriales de introducción y, más adelante, tutoriales avanzados.

El sitio CodeAcademy ofrece, también, un curso completo de Python con certificación oficial. Solo está disponible en inglés.

¿Para qué se usa?

Las aplicaciones de Python son diversas, entre otras cosas, porque es un lenguaje multiparadigma (soporta orientación a objetos, programación imperativa y, en menor medida, programación funcional).

Una de sus aplicaciones es el análisis de datos, una posición que puede pagar hasta $ 80.000 por mes, según indica el sitio LoveMondays.

Por el lado de la Inteligencia Artificial, una de las tecnologías de moda, Python también tiene que decir. Según Glassdoor, los salarios para los ingenieros especializados llegan a los US$ 114.000, con posibilidades de "esponsoreo" de Visa de trabajo para los trabajadores extranjeros. Este lenguaje es compatible para el desarrollo de soluciones de IA.

Por último, Python también puede aplicarse a sitios web. Según la CESSI, un programador web puede percibir un sueldo de hasta $58.880