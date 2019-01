Apple planea superar su crisis con la salida de tres nuevos iPhones

Con el arranque del nuevo año alejándose de a poco, comenzaron a circular algunos rumores sobre cómo serán los nuevos modelos que lanzará Apple de su codiciado iPhone en la próxima primavera.

En el transcurso de 2019, la firma de Cupertino presentaría tres nuevos dispositivos de los cuáles uno incluiría tres cámaras.

Ese sería el caso del sucesor del XS Max, el modelo tope de gama de la empresa, según una información publicada por The Wall Street Journal.

La cuenta @onleacks también se hizo eco de los rumores y publicó en Twitter una foto del presunto nuevo modelo de iPhone.

En caso de confirmarse el rumor, Apple continuará lo que parecería ser una nueva tendencia en el mercado de smartphones, luego que Huawei impulsará también las tres cámaras en sus modelos Mate 20 Pro y P20 Pro.

De acuerdo a la publicación, la empresa liderada por Tim Cook además evalúa introducir otras modificaciones para así recortar costos de producción.

De todos modos, el prestigioso diario no puntualizó cuáles serían esos cambios.

La firma de Cupertino atraviesa momentos complicados. Sus acciones retrocedieron hasta 10% en el transcurso de las últimas ruedas, luego que la empresa reconociera que hubo una rebaja en los ingresos pronosticados.

Cook, CEO de Apple, responsabilizó a la la economía de China, donde se esperan menores ingresos, por la baja en las expectativas de venta del iPhone. "No fuimos capaces de ver la magnitud de la desaceleración económica en China", añadió.

Tras esa declaración, Apple confirmó que recortaría la producción de sus nuevos iPhones en el primer trimestre de 2019.

En una carta dirigida a sus accionistas, Cook pronosticó que en los tres primeros meses de su nuevo ejercicio fiscal Apple espera recaudar U$S 84.000 millones, cifra que se ubica por debajo de los entre U$S 89.000 millones y U$S 93.000 millones previstos anteriormente